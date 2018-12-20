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YDÜ 4. Uluslararası Mersin Ressamlar Buluşması Resim Sempozyumu’nda Temsil Edildi

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YDÜGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Rana Emrahova, Uluslararası Sanatçılar Derneği ve Mersin Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Mersin Uluslararası Sanatçılar Buluşmasına katıldı
YDÜ 4. Uluslararası Mersin Ressamlar Buluşması Resim Sempozyumu’nda Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Rusya ve Kırgızistan dahil olmak üzere toplam 17 ülkeden 25 ressamın katıldığı ve 8 gün süren sempozyumda, Doç. Dr. Rana Emrahova “Kız Kalesi’’ ve  “Kanlı Divane’’ adlı çalışmalarını sundu.

Sanatçıların çalışmalarında, Mersin’in doğal güzelliklerini konu aldığı çalıştayın sonunda Mersin Belediyesi Kongre Sarayında düzenlenen sergide kentin simgelerini yansıtan 35 eser sergilendi.

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