YDÜ 7. İş İnsanları Sempozyumu ve Kariyer Günleri” tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “7. İş İnsanları Sempozyumu ve Kariyer Günleri” etkinliği organize edildi. “Yatırımcılarla Geleceğe Yatırım” sloganı ile düzenlenen etkinliğe, Evyap Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Evyap başta olmak üzere Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen firmaları katılarak iş dünyasına ilişkin bilgi ve deneyimlerini sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İş İnsanları Sempozyumu Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Menekay, Yrd. Doç. Dr. Barış Koyuncu ve İş İnsanları Sempozyum ekibi ile düzenlenen etkinlik kapsamında kariyer fuarı düzenlendi. Fuarda, firmalar öğrencilere iş arama, mülakat, özgeçmiş hazırlama, bünyelerindeki kariyer yolları hakkında da bilgi sundular. Fuar kapsamında kurulan stantlarda firmalar hakkında bilgiler verilerek iş başvurusu ile staj başvurusu kabul edildi.



Ayşe Evyap Bilgi ve Deneyimlerini Paylaştı

Etkinliğe katılan Evyap Holding yönetim kurulu üyesi Ayşe Evyap bilgi, beceri, deneyim ve tecrübelerini başta mezun olacak öğrencilere ve diğer katılım gösteren öğrencilere iyi bir kariyer için sahip olunması gerekli beceriler hakkında bilgi verdi. Evyap Holding bünyesinde İnsan Kaynakları süreçlerini anlatan Ayşe Evyap, öğrencilerle bir de mülakat çalışması gerçekleştirdi.

Yılın En Başarılı İş Kadını Plaketi Takdim Edildi

İş İnsanları Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Menekay tarafından 7.si düzenlenen İş İnsanları Sempozyum ve Kariyer Günlerine katılımlarından dolayı Evyap Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Evyap’a teşekkür plaketi takdim etti. Yakın Doğu üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Şerife Z. Eyüpoğlu da sempozyuma katılan Evyap’a katkıları için teşekkür ederek “2017 Yılı En Başarılı iş Kadını” plaketini takdim etti.

Firmalar Kendini Tanıttı

Sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen firmaları da katılarak hem kendilerini tanıttı hem de mezun olacak öğrencilerden beklentilerini anlattı. Kaner Grup, Başman Grup, Akcan LTD ve Vodafone gibi şirketler, öğrencilere iş dünyasına ilişkin bilgi ve deneyimlerini sundu.

Sempozyum kapsamında Kaner group tarihçe, faaliyet alanları, vizyon, misyon ve şirketlerinin organizasyon yapısı hakkında bilgi verirken, Akcan Ltd, tarihçeleri ve şirketlerinin gelişim süreçlerini anlattı. Başman group ise, iş hayatında başarılı olmanın yolları, gelişim süreçleri, yeni mezun gençlere sundukları kariyer fırsatları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Vodafone ise dijital pazarlama alanında öğrencilere çok faydalı bilgiler sundu. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan firmalar; iş arama, mülakat, özgeçmiş hazırlama, bünyelerindeki kariyer yolları hakkında da bilgi sundular.

Kariyer Fuarı İlgi Gördü

Sempozyumla eş zamanlı olarak düzenlenen kariyer fuarı da Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde gerçekleşti. Kariyer fuarı kapsamında gün boyu dans gösterisi, konserler düzenlenirken katılım gösteren şirketler de standlarında Yakın doğu öğrencileriyle buluştu. Fuar organizasyonu ile öğrenciler doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin seçkin firmaları ile yüzyüze görüşme ve iş başvurusu yapma fırsatı yakaladı.

Etkinlik, katılım gösteren öğrenci ve firmalara organizasyon sonunda katılım belgeleri takdim edilerek son buldu.