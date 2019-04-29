YDÜ “9. Uluslararası Fotoğraf Günleri” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Katılımı ile 2 Mayıs’ta Başlıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 1999 yılından itibaren iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin 9’uncusu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımı ile düzenlenecek törenle 2 Mayıs’ta başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında İletişim Fakültesi kompleksinde yapılacak olan 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

Açış töreninde, Kıbrıs Türk Fotoğrafçılığı’na yaptığı katkılardan dolayı duayen foto muhabiri Erdal Gökhan’a Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Günleri Hizmet Onur Ödülü takdim edilecek.

500’e Yakın Eser Sanat Severlere Sunulacak…

5 ülkeden 100’e yakın fotoğraf sanatçısı ve akademisyenin yer aldığı bu yıl ki organizasyonda, 37 kişisel ve karma fotoğraf sergisi yanında 500’e yakın eser sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraf Günleri kapsamında İletişim Fakültesi Turuncu Salonunda yer alacak sergi, atölye, panel ve söyleşiler yanında fotoğraf sanatıyla ilgili akademik bildiriler de sunulacak.

9. Uluslararası Fotoğraf Günleri’nde açılan sergiler, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 08:00-18:00 saatleri arasında gezilebilecek.