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YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründü...

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YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründü...
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, ülkelerin kültür etkiniklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çeşitli kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan dekanlık bu kez de Afrika Kültür Gecesi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Üniversite'de okuyan Afrikalı öğrencilerin yanı sıra, diğer ülkelerden gelen  öğrencilerden de yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan gece ses getirdi. Gecede, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri de yer alarak coşkulu anlara tanıklık etti. 

Afrika’nın Coşkulu Ritmi Eğlendirdi...

Afrikanın çeşitli yerlerinden gelen, ulusal kıyafet ve aksesuarları ile renkli bir hava yaratılan gecede; skeç gösterileri, müzik dinletileri ve dans şovları  izleyicileri eğlendirdi.

Kültür Etkinliklerine Devam Edilecek...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, etkinlikle iligli verdiği bilgide, çok kültürlü bir ortamda öğrenim görmenin ve böyle bir ortamda yaşamanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Doç. Dr. Özkum, söz konusu gecenin Afrikalı öğrencilerin kendi kültürlerinin diğer ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşabilmeleri için düzenlendiğini ifade derek, dekanlık olarak kültür etkinliklerine devam edeceklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin özgürlüklere, çeşitliliğe, kültürel kimliğe teşvik etmede araç olduğunu dile getiren  Doç. Dr. Özkum, kültür buluşmalarının yerli kültüre de sahip çıkamaya katkı sağladığını sözlerine ekledi

 
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