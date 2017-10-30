YDÜ, AGÜ'yü 40 sayı farkla 85-45 mağlup etti

Yakın Doğu Üniversitesi Çok Farklı... Yakın Doğu Üniversitesi: 85- Abdullah Gül Üniversitesi: 45

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin dördüncü haftasında evinde konuk ettiği Abdullah Gül Üniversitesi’ni 40 sayı farkla 85-45 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu galibiyet ile bu sezon ligde 4‘de 4 kayıpsız devam ederken Abdullah Gül Üniversitesi ilk yenilgisini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Cansu Köksal, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Kuanitra Hollinsvorth ve Jantel Lavender beşiyle çıktı. Maçın başından itibaren etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi rakibine göz açtırmayarak taraftarı önünde maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Tempolu geçen maçta ilk hücumu alan Yakın Doğu Üniversitesi Cansu Köksal’ın isabetli üç sayı basketiyle karşılaşmaya 3-0 önde başladı. Ardından Kayla McBride’dan gelen üç sayılık isabetle Yakın Doğu Üniversitesi ilk saniyelerde 6-2’ skor kaydetti. Periyotta ilk iki dakika 8-4 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Cansu Köksal ile sayı bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, Jantel Lavender’in faulden gelen serbest atışlarıyla 6.39’da skoru 12-4 yaparak rakibi ile farkı 8 sayıya çekti. Maçta etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollingsvorth, Courtney Vandersloot’un sayılarıyla farkı 16 sayıya çıkarak 4.35’de skoru 22-6’ya çekti ve rakibine molayı alırdı. Mola dönüşü Yakın Doğu Üniversitesinde Olcay Çakır oyuna dahil olarak ilk basketini buldu ve skor 24-6 oldu. Periyotta son 1.18’e Ann Wauters ve Olcay Çakır’ın sayılarıyla 28-11 girildi. Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyottan Abdullah Gül Üniversitesi karşısında 17 sayı farkla 31-11 üstün ayrıldı. Periyot sonunda Yakın Doğu Üniversitesi 10 asist ve 7 ribaunt kaydetti.

İkinci periyoda ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi Olcay Çakır’ın üç sayılık basketi ile başladı ve farkı 20 sayıya çıkardı (34-14). Bahar Çağlar ile sayı bularak üçüncü periyoda 5-0’lık seriye başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Ann Wautters’ın da 2’de 2 serbest atışıyla 7.51’de skoru 38-17 yaptı. Oyuna iyi paslaşan Yakın Doğu Üniversitesi 6.07’de skoru 45-19’a çekti. Periyotta 3.16 kala Yakın Doğu Üniversitesinin 47-23 üstünlüğü ile molaya gidildi. Mola dönüşü son 2.24’e girilirken konuk ekip Abdullah Gül Üniversitesi farkı 18 sayıya indirdi( 47-29). Periyot sonunda hücum ribauntla sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarı sonunda soyunma odasına 49-31 önde gitti.

İlk yarı sonunda topu iyi paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi 20 ribaunt, 16 asist, 4 top çalma kaydetti.

Üçüncü periyoda Ann Wautters’ın turnike basketiyle başlandı (53-31). İki takım içinde sayı açısından kısır geçen periyotta ilk üç dakika 55-35 geçildi. Rakibi karşısında farkı kapatmaya çalışan Abdullah Gül Üniversitesine izin vermeyen ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi skoru 60-39 yaparak son üç dakikaya girildi. Quanitra Hollingsvorth ve Jantel Lavender ile 1.33’e 64-39’luk skorla gidildi. Maçta hızlı hücumlar kullanan Yakın Doğu Üniversitesi bu periyotta rakibine sadece 10 sayıya izin verdi ve periyodu 67-41 kapattı.

Final periyoduna Yakın Doğu Üniversitesi 26 sayı fark üstünlükle avantajlı girdi. Dördüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı ancak Yakın Doğu Üniversitesi etkili olmaya devam ederek Kayla McBride’ın üç sayılık basketiyle skoru 72-43 yaptı. Periyotta ilk beş dakika 76-43 geçildi. Maçta etkinliğini artıran Yakın Doğu Üniversitesi turnike basketlerle 2.28’de skoru 80-43 yaptı. Son dakikada Gökçe Doğan ve Cansu Köksal ile sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan 40 sayı farkla 85-45 galip ayrıldı.

Zafer Kalaycıoğlu; “Bu Galibiyet Bizim İçin Önemliydi….”

Maç sonrası kısaca değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, rahat bir maç oynadıklarını söyledi.

Abdullah Gül Üniversitesini tebrik eden Baş antrenör Kalaycıoğlu, “Bizim maçı farklı kazanmamız rakibimizin güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Onlarda da sakatlıklar var, onlarda yorgun. Hafta içi sert bir maçtan çıktık ve evimizde Ekaterinburg karşısında yenilgi ile ayrıldık. Geçen sezon EuroCup’ta kendi evimizdeki maçlarda hiç yenilgi almamıştık. Bu yenilginin verdiği hayal kırıklığı ve yapılan uyarılar sonrası bugün sahada etkisini gösterdi. Güzel bir müsabaka oldu. İnşallah bu şekilde devam ederiz” dedi.

Olcay Çakır: “Takım Olarak daha fazla etkili olduk…”

Küçük bir sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kalan Olcay Çakır da maç sonrası yaptığı konuşmada, kendisi ve takım olarak bu maçın önemli olduğunu söyledi.

Küçük bir sakatlık yaşadığını belirten Olcay Çakır Turgut, “ Zorlu süreçten geçiyoruz. Benim içinde takımımız içinde bu maç önemliydi. Herkesin süre bulduğu, kendi kurallarımızdan da çıkmadan oynadığımız bir müsabakaydı. Takım olarak biz daha fazla iyi performans sergileyerek maçı kazandık” sözlerini kullandı.

Beşinci Hafta Sarı Kırmızılı Sahada…

Yakın Doğu Üniversitesi ligin beşinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek. Karşılaşma 4 Kasım 2017 saat 14:00’de Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak.