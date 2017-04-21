YDÜ, Akademiada 8. Uluslararası Sanat Akademisi başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin gelenekselleşen uluslararası etkinliği AKADEMİADA, 24 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor..

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Erdal Aygenç: “Üniversitemizin desteği ile, Akademiada’nın bu yıl sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Öğrenci merkezli, örnek teşkil eden etkinlikte yurtdışından ve yurtiçinden katılımcılar üretim ortamında, farklı disiplinlerde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacaklar. Resim atölyesini Düzce Üniversitesinden Prof. E.Yıldız Doyran, grafik atölyesini Doğu Akdeniz Üniversitesinden Doç.Dr. Senih Çavuşoğlu, seramik atölyesini Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Yrd.Doç. Perihan Şan Aslan ve heykel atölyesini Başkent Üniversitesinden Öğr.Gör. Aykut Öz yürütecekler. Her defasında heyecan yaratan ve kurumsallaşan etkinlik süresince ilgi duyan izleyicileri ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ayrıca belirtmek isteriz. " Dedi.

Aygenç, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının da aktif olarak katılacakları bu buluşma sonucunda ortaya çıkan eserlerin 2 Mayıs günü sergileneceğini de belirtti.

Aygenç ayrıca, etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlayan YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel başta olmak üzere tüm Yakın Doğu ailesine de teşekkür etti.

Grafik Tasarım Bölümü Başkanı, Yrd.Doç.Dr. Erdoğan Ergün ise; “Fakültemizin en önemli amaçlarından biri, başta KKTC olmak üzere dünya sanat ve kültür yaşamına katkı yapmaktır. Gerçekleştirilen Akademiada etkinliği güzel sanatlar eğitimi alan üniversite öğrencilerinin farklı disiplinler arasında geçiş sağlamalarına olanak tanımaktadır. Etkinliğimize bu yıl geleceğin sanat ve tasarımcı adayları olan Güzel Sanatlar Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri de konuk olarak katılacaklar ve süreci yaşayarak izleme olanağı bulacaklardır.” Dedi.

Plastik Sanatlar Bölümü Başkanı Öğr.Gör.Dr. Gökhan Okur'da ; “Yıllardır büyük bir özveri ile fakültemizin tüm öğretim elemanlarının emek verdiği Akademiada, üniversitemizin marka kimliğine sanat ve tasarım alanında önemli katkı sağladığı inancındayız. Bu vizyon çerçevesinde üniversitemizin diğer birimleri ile işbirliği içinde yürüttüğümüz etkinliğin açılış kokteyli Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesinin eşsiz atmosferinde gerçekleşecektir. Gösterişten uzak, eğitim amaçlı atölyelerimizde bütün katılımcı öğrencilerle birlikte sanat ve tasarım üretmekten mutluluk duyacağız."

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Raif Hululular ilk kez katılacağı etkinlik hakkında “Grafik tasarım öğrencisi olmama rağmen heykel atölyesinde çalışacağım. Farklı hocalar ve öğrencilerle farklı alanlarda üretimde bulunmanın yararına inanıyorum. Fırsat tanıyan Üniversiteme ve Fakülteme teşekkür ediyorum.” dedi.