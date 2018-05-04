YDÜ Antalya’da Düzenlenen Geriatri Kongresine Temsil Edildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bu yıl Antalya’da düzenlenen 11. Akademik Geriatri Kongresine, Prof. Dr. Serakıncı, Telomer ve Telomeraz biyolojisi alanında yaptığı saygın çalışmaları nedeniyle davet edildi. Yoğun katılımla 5 farklı salonda paralel olarak düzenlenen ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanını kapsayan sadece seçili bir konuşmacıdan oluşan kongrede, Geriatri alanındaki en son gelişmeler tedaviler ana tema olarak işlendi. Prof. Dr. Serakıncı konferans kapsamında, “Telomer-Telomerazın kemik kaybı gibi yaşlanma hastalıklarında ve genomik instabilite ilişkisi ile anti aging olarak telomer tedavisi” başlıklı semineri verdi.

Telomer Uzunluğu İle Sağlık Sorunlarının İlişkisi İrdelendi

Prof. Dr. Serakıncı konuşmasında, Telomerlerin geçmişimizde yaşadıklarımızın etkilerini bir özet olarak taşıyarak ve geleceğimiz de karşılaşacağımız sağlık sorunları ve yaşam süreci hakkında doğru hedef organ telomer uzunluğu ve yapısına bakılarak söylemenin nasıl mümkün olduğunu değerlendirmenin metodolojisini ve bu konudaki doğru ve yanlışlarını açıkladı.

Prof. Dr. Serakıncı, yaşa bağlı birçok hastalığın telomer uzunluğu ile yakından bağlantılı olduğunu yapılan klinik çalışmalar ile saptandığını, bunlar arasında en önemli noktanın hasarlı doku ve hücre önrekleri incelenerek karar verilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, günümüzde telomer tedavisi adı altında anti-aging “yaslanmaya karşı” telomer tedavisinde kullanılan ilaçların fayda ve zararlarını irdeleyen Prof. Dr. Serakıncı, bu tedavilerin yıpranmış telomerlerin tamirinde ne derece etkin oldugunu ve bu tedavilerin getirebilecegi riskleri dile getirdi.

Konuşması büyük ilgi gören Prof. Dr. Serakıncı ayrıca sorulan sorular üzerine fiziksel aktif olmanın, spor yapmanın bireylerin stres düzeyini kontrol altına aldığı için telomer uzunluğu ve stres arasındaki ilişkiyi düzenlemede önemli olduğunu ve literatürde fiziksel aktivite yapmanın uzun telomerlerle ilişkilendirilmiş olduğunu söyledi.