YDÜ araştırmacılarının araştırması “COVID Reference Daily Science Top 10” listesinde

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan’nın, güneşin ve ultraviyole ışınlarının SARS-CoV-2 üzerinde etkili olmadığını ortaya koyduğu çalışması, dünyada günlük yayınlanan makalelerden derlenen “COVID Reference Daily Science Top 10” listesinde yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, mevsim değişiminin yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) üzerindeki etkileri üzerine kaleme alınan raporun, Amedeo.com web sitesinde serbest erişimli olarak yayınlanan “COVID Reference Daily Science Top 10” isimli 390 sayfalık kitabın 18 Mayıs 2020 tarihli bölümünde yer aldığı belirtildi.

COVID-19 Literatürden Seçilmiş 1000 En Önemli Kaynak Arasında Yer Aldı...

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan’nın raporu, Christian Hoffmann ve Bern Sebastian Kamps tarafından derlenen “COVID Reference Daily Science Top 10” isimli kitapta dünyanın her yerinde yayınlanan COVID-19 ile ilgili bilimsel makalelerden seçilmiş 1000 en önemli kaynak arasında tam metin olarak yayımlandı.

Kitap 8 Dilde Yayımlandı...

İngilizce, Almanca, Fransızca, Protekizce, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe ve Vietnamca yayımlanan kitap, özellikle araştırmacıların, sağlık bilimleri ve tıp öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili doğru ve güncel verileri alabilmesi bakımından rehber niteliğinde hazırlandı.

Mevsim Değişikliklerindeki Sıcaklık Artışı Koronavirüsün Yayılmasına Etki Etmediği Vurgulanmıştı...

Daha önce Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden “The Lancet Microbe”un Mayıs 2020 sayısında yayımlanan raporda, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan tarafından yaz aylarının gelmesi ile beklenen sıcaklık artışının ve güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının koronavirüsün aktivitesini kaybetmesine veya hızının azalmasına etki etmeyeceği ortaya konulmuştu. Çalışmada, güneşten yayılan UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olarak üç şekilde sınıflandırıldığı raporda, germisidal(öldürücü) etkiye sahip olan UVC’nin dünyamıza ulaşmadığı dolayısıyla güneş ışınlarının da virüse etki edemeyeceği kaydedilmişti.