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YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi 11. Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde temsil edildi

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YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi 11. Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde temsil edildi
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Uzm. Cahit Nuri ile Uzm.Ahmet Arnavut, Antalya’da gerçekleştirilen 11. Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde 2 Sözel bildiri ve 1 poster sunumuile Yakın Doğu Üniversitesini temsil edildi.

Yakın Doğu ÜniversitesiBasın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Uz. Cahit Nuri,Uzm.Ahmet Arnavut veLAÜ Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Uz. Psk. Cemaliye Direktör ile birlikte hazırlanan “Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Kişilik İnançları ile İlişkisi”, “Akıllı Telefon Bağımlılığını Yordayan Değişkenler”isimli araştırma, 11. Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde, Uz. Psk. Cemaliye Direktör tarafından sözel bildiri olarak sunulduğu belirtildi.
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Uz. Cahit Nuri, LAÜ öğretim görevlisi Uz. Psk. Cemaliye Direktör ile birlikte hazırlanan “Bir Fotoğrafın Cazibesi: Ergenlerin Sexting’e İlişkin Görüşleri” konulu poster bildiri iseUz. Psk. Cemaliye Direktör tarafından sunuldu.

Poster Sunum Kongrede Büyük Takdir Topladı

Poster bildiri  olarak sunulan “Bir Fotoğrafın Cazibesi: Ergenlerin Sexting’e İlişkin Görüşleri” adlı çalışma, cinsel içerikli mesajlaşmanın, bireyin çıplak ya da yarı çıplak olan kendi fotoğrafını bir başkasına göstermesi olarak tanımlanan sexting , kilinik ortamda yaygın olarak görülen ancak toplumsal ön yargılardan dolayı gündeme getirilip konuşulmayan bir konunun çalışılmış ve sunulmuş olmasından dolayı büyük takdir topladı. 

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