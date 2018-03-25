YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İsmail Hakkı Mirici, Öğrencilerle Buluştu

Bu buluşma sırasında Mirici, önce fakültenin vizyonu hakkında bilgi verdi; daha sonra da eğitim fakültesinden mezun olacak öğretmen adaylarının, kariyer planlamasını nasıl yapabilecekleri konusunda çeşitli yollar gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye gore, Prof. Mirici, fakülte vizyonunun küresel tanınırlığa sahip, yüksek kalitede, içerik olarak zengin ve birçok farklı sertifikalarla desteklenen nitelikli bir eğitim sunmak; her mezununa, entelektüel, üretken, özgüveni yüksek, üst bilişsel öğrenme stratejileriyle donanmış ve özerk bireyler yetiştirebilecek bir eğitimci profili kazandırmak; tüm programlarda eğitim alanındaki yeni yaklaşımlara yer vermek, öğrencilerimize bu yaklaşımları tanıtmak ve uygulamalarına olanak sağlamak olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Prof.Dr. İsmail H.Mirici ; “Öğretmen Adaylarının Düzenlenecek Kurslara Katılmaları Büyük Katkı Sağlayacaktır”

Öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir okula atanmasının KPSS’ye bağlı olduğunu dile getiren Mirici, atanamayan öğretmen adaylarının da özel okullarda öğretmenlik ya da idarecilik, özel kurslarda öğretmenlik, akademisyenlik ve devlet memurluğu yapabileceklerini aktardı. Bu sebeple de öğretmen adaylarının çeşitli kurslara katılarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ve bunun için de fakülte tarafından düzenlenecek kurslara katılmalarının onlara katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. Söyleşinin sonunda ise Mirici, öğretmen adaylarının sorularını cevapladı ve hiçbir başarının çaba sarf etmeden elde edilemeyeceğinin de altını çizdi.