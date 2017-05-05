YDÜ Beşiktaş'ı geçti: Melekler finalde!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş’ı 74-59 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı seriyi 3-0 tamamlayarak finale kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi finalde Galatasaray - Fenerbahçe serisinin kazananı ile mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Akatlar Arena’da oynan maçta, hücumda iyi organize olan Yakın Doğu Üniversitesi asitte 24-16, ribauntta ise 44-39 top çalmada ise 6-2 üstünlük sağladı.

Karşılaşmaya Beşiktaş’tanIvaPerovanovic’in basketiyle başlanırken Yakın Doğu Üniversitesi KaylaMcBride ve AngelicaRobinson ile cevap verdi(5-2). Düşük tempoda başlayan maçta karşılıklı basketlerle üstünlük üst üste el değiştirirken 5 dakikayı Beşiktaş 10-7 önde geçti. Lindsay Harding ile farkı 6’ya kadar çıkartan Siyah Beyazlılar rakibine molayı aldırdı(15-9). Moladan etkili dönen Yakın Doğu Üniversitesi farkı 1’e indirdi. Beşiktaş ilk periyodu 18-17 önde kapattı.

İkinci periyoda etkili başlayan yine Beşiktaş oldu ve fark 7 sayıya çıktı(24-17). Yakın Doğu Üniversitesi CourtneyVandersloot veAngelicaRobinson ile karşılık vermek istese de ev sahibi kontrolü kaybetmedi. KuanitraHolinsvorth’ün de devreye girmesiyle fark 1’e inerken IvaPerovanovic’in üst üste bulduğu basketler Beşiktaş’ı ayakta tuttu(31-26). Devre sonunda tempo bulan Yakın Doğu Üniversitesi skoru eşitledi. 11-1’lük seri bulan Yakın Doğu Üniversitesi öne geçerken soyunma odasına 39-39 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında perdeyi açan Yakın Doğu Üniversitesinde Bahar Çağlar olurken Burcu Çiğil üçlükle cevap verdi. Dengenin korunduğu dakikalarda iki takım da sert savunmasıyla sayılara engel oldu. Devrede 5 dakikayı Yakın Doğu Üniversitesi 48-46 önde geçti. IreneStokes ile cevap veren Beşiktaş eşitliği sağlarken deplasman ekibi skoru 54-50’ye getirdi. Son 2 dakikada tek sayı faul çizgisinden gelirken son 10 dakikaya Yakın Doğu Üniversitesi 55-50 önde geçti.

Son periyotta2 dakika skorsuz geçilirken ilk basket Beşiktaş’tanHarding’ten geldi(55-52). Kayla McBride, Elin Eldebrink veCourtneyVandersloot’un basketleriyle tempo bulan Yakın Doğu Üniversitesi rakibine molayı aldırdı(63-54). Maçta son 5 dakikaya girilirken de fark çift hanelere çıktı. KuanitraHolingsvorth’ün basketleriyle skor 67-54’e geldi. Son 02.38’e 15 sayılık farkla girilirken üst üste basketlerle skor da yükseldi. Bitime 01.44 kala Yakın Doğu Üniversitesi ekibi 74-59 öne geçti. Kalan sürede başka basket olmazken Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 74-59 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Üniversitesinde: CourtneyVanderesloot 22 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, AngelicaRobinson 11 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Bahar Çağlar 15 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Kayla McBride 10 ribaunt, 8 sayı, 3 asist,QuanitraHollingsworth 8 sayı, 5 ribaunt, Elin Eldebrink 5 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Beşiktaş’ta:IvaPerovanovic 18 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Lindsey Harding 15 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, KiahStokes 14 ribaunt, 7 sayı, 2 asist, ShavonteZellous 8 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

Zafer Kalaycıoğlu: “ Finale Kaldık Mutluyuz…”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu,maçta ikinci yarı daha iyi organize olduklarını ve iyi bir oyun oynayarak finale kaldıklarını söyledi.

“Finale kaldığımız için çok mutluyuz” diyen Baş antrenör Kalaycıoğlu, oyuncuların görevini layığı ile yerine getirdiğini belirtti. Kalaycıoğlu, “Sezon başında bizden en azından bir tane kupa istenmişti. Ancak iki tane kupa kaldırdık. Ligi lider bitirmekte hedeflerimiz arasındaydı ancak en önemli hedefimiz Yakın Doğu Üniversitesinin adını Avrupa da duyurmak için EuroCup kupasını kazanmaktı bunu gerçekleştirdik. Takım oyuncularımızı ona göre oluşturduk. Türkiye kupasını da kazandık. Şimdiki hedefimiz de final de başarı göstermek” dedi.

“Zor Bir Seri Bizi Bekliyor…”

Finalde Fenerbahçe- Galatasaray serisinin kazananı ile mücadele edeceklerini dile getiren tecrübeli antrenör Zafer Kalaycıoğlu, “Kim gelirse gelsin zor bir seri olacak” şeklinde konuştu. Finalde iki iki maçın kendi sahalarında olacağını ifade eden Kalaycıoğlu, inşallah finalde de güzel basketbol seyrettiririz. Bir kupa daha kaldırırsak çok seviniriz kaldıramasakta sağlık olsun. Biz elimizden gelen mücadeleyi sahada ortaya koymaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

CourtneyVandersloot: “ Heyecanlı ve Mutluyuz…”

Yakın Doğu Üniversitesinin başarılı guardıCourtneyVandersloot ise maç sonrası duygularını ifade ederek mutluluklarını dile getirdi.

Yıldız oyuncu Vandersloot, “Beşiktaş’la zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk. Finale kaldığımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Bir gün aramız var sonra finallere başlayacağız. Çok sert maçlar bizi bekliyor. Rakipten çok biz kendimiz önemliyiz, kendimize odaklanacağız” ifadelerini kullandı.