YDÜ Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, sahiplerini buldu

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri töreninde, 6 kategoride 250 akademisyen ödüllendirilirken, bu yıl bilim kategorisinde ilk kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Fadi Al-Turjman oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği desteklemek ve onurlandırmak amacıyla düzenlediği Yakın Doğu Bilim Ödülleri, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Pandemi koşulları nedeniyle geçen yıl ödül alamayan akademisyenlerin de ödülleri ile buluştuğu törende; 6 kategoride 250 akademisyen ödüllendirilirken; Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, bilim kategorisinde ilk kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın katılımı ile gerçekleştirilen Ödül töreninde; 2020 ve 2021 yıllarının her birinde akademik performans verileri dikkate alınarak verilen Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü kategorilerinde de ödül verildi.

500 davetlinin katıldığı görkemli törende açılış konuşmalarını sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Emekleri, üretkenlikleri, bilime ve bilgiye olan inançları ile aldıkları ödülleri sonuna kadar hak eden siz değerli hocalarımızı tebrik ediyorum.”

Ödül töreninin ev sahipliğini yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, açılış konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma vizyonuna vurgu yaparak “Üniversiteler, toplumu ileriye taşıyacak nitelikli bireyler yetiştirerek toplumların geleceğini şekillendirirken; ürettikleri bilimsel bilgi, yeni fikirler ve yeni vizyonlarla da; toplumsal ilerlemenin fikri ve fiziki altyapısını oluşturacak en önemli kurumlardır” ifadesini kullandı. “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, ortaya koyduğumuz araştırma vizyonu; işte bu bakışımızın somut, bilinçli ve sistemli bir şekilde hayata geçirilmesinin bir sonucudur!” değerlendirmesini yapan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çünkü biliyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Kıbrıs Türk Toplumunu ilerletecek; dünya ile bütünleştirerek evrensele taşıyacak yegane yol; çalışmak, araştırmak, geliştirmek, üretmek ve dünya ile buluşturmaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education ve AD Scientific Index gibi uluslararası yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayımladığı listelerde elde ettiği başarılara değinen Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerine “Bu başarıda, belirleyici olan, hiç kuşkusuz, siz değerli bilim insanlarımızın sürdürülebilir bir istikrarla bilim üretmesi ve bunu yayımladığı makalelerle bilim dünyası ile paylaşmasıdır 2021’de; ülkemizdeki üniversiteler tarafından üretilen bilimsel makalelerin yaklaşık yüzde 51’ini tek başına sizler ürettiniz” sözleri ile seslendi.

2022’nin ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alma hedefini kalıcı olarak gerçekleştireceği yıl olarak tarihe geçeceğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çünkü, siz değerli bilim insanlarımızın emeğine, potansiyeline ve azmine inanıyor; aynı vizyon ve adanmışlıkla üretmeye ve ürettiğiniz nitelikli bilgiyi dünya ile buluşturmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu tarihi sorumluluk sizlerin omuzlarındadır. Yakın Doğu Oluşumu olarak, bizlere düşen görev ise; üniversite vasfının üçüncü sac ayağı olarak gördüğümüz; sizlerin ürettiği bilimsel bilgiyi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, bütün olanaklarımızla destekleyerek, ürüne dönüştürmek; halkımız ve dünya ile buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile birlikte toplam 7 kategoride verdiğimiz bilim ödüllerini; emekleri, üretkenlikleri, bilime ve bilgiye olan inançları ile sonuna kadar hak eden siz değerli hocalarımızı tebrik ediyor, büyük hedefleri hayata geçirmek üzere çıktığımız bu yolda; her birinizle yol arkadaşlığı etmekten onur duyduğumu bilmenizi istiyorum” sözleriyle sonlandırdı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilim üretiyorsanız, sorumluluğu da üretiyorsunuzdur!”

Ödül töreninde yaptığı konuşmasında tarihin pek çok farklı dönemlerindeki üniversite algısından ve üniversitelerin modernleşme serüveninden söz eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde zihinlerdeki dünya ile dış dünya arasında köprüler kurulduğunu vurguladı. “Bugün burada, bilim ödülleri yerlerini buluyorken, kendimizi elimizle göstermiyoruz, daha yapacak çok işimiz olduğuna işaret ediyoruz” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, salondakilere “Değerli misafirler; düşünmek çaba isteyen bir edimdir. Ama bunun metoduna da sahip olunmalıdır. Veriler arasında ilinti kurarak düşünülmelidir, bu da birçoklarımız için caymaya iyi bir nedendir. Biz, burada, bu kampüste caymadık. Öte yandan konuşuyorsanız sorumluluk almış olursunuz, yazıyorsanız da. Ama bilim üretiyorsanız, sorumluluğu da üretiyorsunuzdur” sözleriyle seslendi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bilim dünyasına yer veren pek çok görüş ve isime değindiği konuşmasını; Ziya Paşa’nın “Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” sözüyle bitirerek “Bugün bilim ödüllerini almaya hak kazanan tüm akademisyenlerimizi kutluyor, birlikte daha nice başarılara imza atmak dileğiyle teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı: “Her gün değişen dünyayla birlikte, bizlerde gelişip üretmeye devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri törenindeki konuşmasına eğitim hayatının 30’uncu yılında böyle bir ödül töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “Akademisyenin araştırma ve makale yazım aşamalarındaki her adımı çabadır, azimdir” dedi ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Turgay Avcı, “İnsanın hayatta alabileceği maddi manevi birçok ödül vardır. Fakat bugün burada alacağınız ödül, çocuklarınıza taşıyabileceğiniz en güzel hediyedir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Ünivesitesi’nin özellikle sağlık alanındaki fakültelerinin kuruluş yıllarına değinen Prof. Dr. Turgay Avcı, “Yıllar önce ortaya koyduğu vizyon için, en başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e teşekkür ediyorum. 2006’da Tıp Fakültesi Hastanesinin temelinin atılmaması için uğraş veren nice isimlere karşı, O’nun verdiği mücadeleyi çok yakından bilen birisiyim. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fakültelerinin başarıları tartışılamaz” dedi.

Prof. Dr. Turgay Avcı, “Yakın Doğu Üniversitesini ve yönetim kurulunu göstermiş oldukları başarıdan dolayı içtenlikle tebrik ediyorum. Tüm ödül alan hocalarımızı kutluyorum ve eminim ki, seneye ödül alacak hocalarımızın sayısı daha fazla olacak. Her gün değişen dünyayla birlikte, bizlerde gelişip üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Eğitim yuvalarına dışarıdan bakıldığında sadece yüksek binalar görülüyor oysa ki, binayı yükselten içindeki hocalardır.”

Konuşmasına; verilen ödülleri onur ödülü olarak gördüğünü söyleyerek başlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, sanat ve bilim alanında elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, “Hepimizin ortak bir amacı var. O da üniversitelerimizin eğitim kaliteleri ve ortaya koydukları araştırmalarla ülkemize, dünyaya ve insanlığa katkı sunabilmesidir” ifadelerini kullandı. “Eğitim yuvalarına dışarıdan bakıldığında sadece yüksek binalar görülüyor oysa ki, binayı yükselten içindeki hocalardır” diyen Bakan Çavuşoğlu, akademisyenlerin daha fazla motive edilerek, yazılan akademik yayınların dünyayla daha sık buluşturulması gerektiğini söyledi.

Gecede ödül alan akademisyenleri kutlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geleceğe emin adımlarla taşımaya ve adını dünyanın diğer ucunda duyurmaya devam edecek. Tüm bu gelişimler sizler sayesinde oluyor ve de olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, çok değerli akademisyenlerimiz, yöneticilerimiz, kurumlarımız sayesinde daha da yükselecek” dedi.

Ersin Tatar: “Yakın Doğu Ünivesitesi’nin ve değerli akademisyenlerimizin ortaya koyduğu tüm bu başarılarla, sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödüllerinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına “Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif kurumu olarak görevlerini en iyi şekilde yürütmeye devam ediyor. Tüm bu bilimsel çalışmalarda emeği olan herkesi ayrı ayrı kutluyorum” sözleri ile başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yaşadığımız tüm siyasi sıkıntılara karşılık, Yakın Doğu Ünivesitesi’nin ve değerli akademisyenlerimizin ortaya koyduğu tüm bu başarılarla, sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz” dedi.

Hızla değişen dünyaya adapte olmayı ve gelişen bilimi yakalamak gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Dolayısıyla, her gün daha fazla nitelikli ve bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ve yönetim kadrosu ise bunu en başarılı şekilde ortaya koyuyor” dedi.

“Yakın Doğu Ünivesitesi’nin, akademik ve bilimsel anlamda daha fazla nelerin yapılabileceğini tüm dünyaya duyuruyor ve duyuracak olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de bir gururdur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiçbir zaman umutsuz olmadık bundan sonrada olmayacağız. Birçok şeyi sizin sayenizde başardık. Bu yüzden siz değerli bilim insanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.