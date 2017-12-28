YDÜ “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konulu Seminer Dizisi’nde Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ı konuk etti

İnovasyon ve Patent Konuları Hakkında Bilgi Verildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Bilim Dünyasının Farklı Konu ve Konuklarını Ele Aldığı “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Adlı Seminer Dizisinin Yedincisi, İnovasyon ve Patent Konularında Uzman Olan, Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Aynı Zamanda TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın Katılımıyla Gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen seminerdeözellikle gelişen teknoloji ile ilgili geçmişten günümüze kadar yaşanan gelişmeleri örnekler vererek anlatan Prof. Dr. Hüseyin Arslan, teknolojinin gelişimine yarayan ve uygulanması gereken araştırma yöntemleri ile ilgili kapsamlı bilgiler de paylaştı. Teknolojik gelişimdebilimsel araştırmanın öneminedikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Arslan, gelişmek ve geliştirmek için araştırmacı olmanın vazgeçilmezbir unsur olduğunu belirtti. Üniversitelerde araştırma eğitiminin verilmesinin gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Arslan, sunumunda patent ve inovasyon konularına da değindi.İnovasyon ve patentin mühendislere kazandırdıkları hakkında açıklamalarda da bulunan Prof. Dr. Hüseyin Arslan, inovasyon geliştiren bir mühendisin ürettiği ürünün patentini alarak ürününü koruyabildiğini, patentin alınması ile firmalarla anlaşma zemini hazırlanabildiğini, ürünün geliştirilmesine imkân sağlanabildiğini,en önemlisinin ise ürün üreten mühendisin ürünün patentini alması ile ürünün sahibi olduğunu belgeleyip, patentlerin sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin de gerçekleşmesinin sağlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Hüseyin Arslan Adına da Yakın Doğu Bilim Ormanı Fidan Dikildi

Konuşmasının sonunda yöneltilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Hüseyin Arslan, yapılan davete ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Seminer sonunda söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör YardımcısıDoç. Dr. Mustafa Kurt ise bu keyifli, bilgi verici, aydınlatıcı ve aynı zamanda yaşama dair deneyimlerin de paylaşıldığı konferans için Prof. Dr. Hüseyin Arslan’a teşekkür ederek, günün anısına ilişkin plaketive adına Yakın Doğu Bilim Ormanı’na dikilen ağacın belgesini takdim etti. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” konuluseminer dizisi çerçevesinde, konuk katılımcılar adına “Yakın Doğu Bilim Ormanı’na” bir fidan dikilmektedir.

Prof. Dr. Hüseyin Arslan Kimdir?

20 Kasım 1968’de doğan Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 1992 yılında,lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Bir yıl aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletindeki SouthernMethodist Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başladı. 1995 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında ise doktorasını tamamlayanProf. Dr. Hüseyin Arslan, 1998 Ocak ayında Ericsson firmasının Kuzey Carolina eyaletindeki araştırma laboratuvarlarında çalışmaya başladı.4.5 yıl süre ile burada çalıştıktan sonra, 2002 Ağustos ayında Güney Florida Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne öğretim üyesi olarak katıldı. 2013 yılı Aralık ayına kadar çalışmalarına burada devam eden Prof. Dr. Hüseyin Arslan, aynı zamanda aralarında Anritsu, Lecroy, ve XG teknolojileri sayılabilecek birçok uluslararası firmada danışman olarak da görev yaptı. Yine ayni dönemde Türkiye’den Türksat, Savronik ve TÜBİTAK gibi birçok firma ve kuruluşa danışman olarak hizmet verdi. 2013 yılında, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi kurmak üzere, kurucu dekan olarak göreve başladı. Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın araştırma konuları arasında kablosuz haberleşme sistemleri ve sinyal işleme alanları, akıllı radyolar, yazılım tabanlı radyolar,akıllı elektrik şebekeleri ve akıllı evler, insansız hava araçları,kontrol ve haberleşme alanında InVivo haberleşme,biyomedikal sinyal işleme,kanal modellenmesi,haberleşme sistemlerinin test ve ölçülmesi yer almaktadır. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapan, evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.