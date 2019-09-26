YDÜ bilim ve akademi dünyasina uluslararasi hakemli bir dergi daha kazandirdi

YDÜ Mimarlık Fakültesi tarafından, mimarlık, iç mimarlık, kent planlama ve tasarım, peyzaj planlama ve tasarım gibi alanları kapsayan makalelerin yer aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (YDÜ-MFD) ilk sayısıyla yayın hayatına başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yılda iki kez Eylül ve Mart aylarında, e-dergi ve basılı olarak yayınlanacak olan derginin ilk sayısının çıktığı bildirildi. E-derginin Eylül 2019 sayısına dergi.neu.edu.tr adresinden ulaşabiliyor.

İlk Sayıda Sürdürülebilirlik Teması İşlendi…

Editörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’un, yardımcı editörlüğünü Doç. Dr. Buket Asilsoy’un yaptığı derginin ilk sayısında, çevreyle ilgili sorunlara çözüm üretilmesine katkı anlamında, mimarlık, planlama ve tasarım süreçlerini yöneten mimar, planlamacı ve tasarımcıların da önemli sorumlulukları olduğu gerçeğinden yola çıkarak, “sürdürülebilirlik” teması altında toplanan yazılar bulunuyor.

Derginin ilk sayısında; Çimen Özburak’ın “Okul Öncesi Dönemde Sürdürülebilir Mimarlık Kavramı: Yapılı Çevre Eğitimi”, Gökhan Özdemir’in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilirlik Anlamında Yeniden Yapılandırılması”, Çilen Erçin’nin “Ortaçağ Kent Kurguları İçinde Lefkoşa”nın Yeri”, Hakan Sağlam’ın “Tekerleği Yeniden İcat Etmek: Alt Gelir Grubu Konut Mimarisi” , İmren Duman ile Buket Asilsoy’un “Kent Mekanının Sürdürülebilirliğinde Evrensel Tasarımın Etkisi: Barış Manço Parkı” başlıklarındaki makalelere yer verildi.

Orijinal Bilimsel Makaleler Yer Alacak…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur dergi ile ilgili yaptığı açıklamada, dergide; mimarlık, iç mimarlık, kent planlama ve tasarım, peyzaj planlama ve tasarım alanlarının yanı sıra kent kavramının analizi bağlamında tarih, sosyoloji, sanat tarihi, ekoloji, coğrafya ve arkeoloji ile semiotik konularında orijinal bilimsel makalelere yer verileceğini belirtti.

Prof. Dr. Zeynep Onur, Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı dallarındaki nitelikli araştırmaları, ilgili konulardaki sorunlara özgün bakış açılarıyla evrensel çözümler üreten ve bilime katkı sağlayan makalelere yer verileceğini kaydetti.