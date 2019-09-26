  • BIST 102.362
  • Altın 274,908
  • Dolar 5,6630
  • Euro 6,2041
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

YDÜ bilim ve akademi dünyasina uluslararasi hakemli bir dergi daha kazandirdi

» »
YDÜ Mimarlık Fakültesi tarafından, mimarlık, iç mimarlık, kent planlama ve tasarım, peyzaj planlama ve tasarım gibi alanları kapsayan makalelerin yer aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (YDÜ-MFD) ilk sayısıyla yayın hayatına başladı.
YDÜ bilim ve akademi dünyasina uluslararasi hakemli bir dergi daha kazandirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yılda iki kez Eylül ve Mart aylarında, e-dergi ve basılı olarak yayınlanacak olan derginin ilk sayısının çıktığı bildirildi. E-derginin Eylül 2019 sayısına dergi.neu.edu.tr adresinden ulaşabiliyor.

 

İlk Sayıda Sürdürülebilirlik Teması İşlendi…

Editörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’un, yardımcı editörlüğünü Doç. Dr. Buket Asilsoy’un yaptığı derginin ilk sayısında, çevreyle ilgili sorunlara çözüm üretilmesine katkı anlamında, mimarlık, planlama ve tasarım süreçlerini yöneten mimar, planlamacı ve tasarımcıların da önemli sorumlulukları olduğu gerçeğinden yola çıkarak, “sürdürülebilirlik” teması altında toplanan yazılar bulunuyor.

 

Derginin ilk sayısında; Çimen Özburak’ın “Okul Öncesi Dönemde Sürdürülebilir Mimarlık Kavramı: Yapılı Çevre Eğitimi”, Gökhan Özdemir’in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilirlik Anlamında Yeniden Yapılandırılması”, Çilen Erçin’nin “Ortaçağ Kent Kurguları İçinde Lefkoşa”nın Yeri”, Hakan Sağlam’ın “Tekerleği Yeniden İcat Etmek: Alt Gelir Grubu Konut Mimarisi” , İmren Duman ile Buket Asilsoy’un “Kent Mekanının Sürdürülebilirliğinde Evrensel Tasarımın Etkisi: Barış Manço Parkı” başlıklarındaki makalelere yer verildi.

 

Orijinal Bilimsel Makaleler Yer Alacak…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur dergi ile ilgili yaptığı açıklamada, dergide; mimarlık, iç mimarlık, kent planlama ve tasarım, peyzaj planlama ve tasarım alanlarının yanı sıra kent kavramının analizi bağlamında tarih, sosyoloji, sanat tarihi, ekoloji, coğrafya ve arkeoloji ile semiotik konularında orijinal bilimsel makalelere yer verileceğini belirtti.

 

Prof. Dr. Zeynep Onur, Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı dallarındaki nitelikli araştırmaları, ilgili konulardaki sorunlara özgün bakış açılarıyla evrensel çözümler üreten ve bilime katkı sağlayan makalelere yer verileceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan’dan 4 resssam ile Türkiye’den 6 sanatçının sergileri Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor23 Eylül 2019 Pazartesi 11:08
  • Yakın Doğu Enstitüsü’nün “Doğu Akdeniz'de Enerji Bağlamında Değişen Dengeler” başlikli raporu yayimlandi21 Eylül 2019 Cumartesi 14:28
  • YDÜ Hastanesi’nin yenilenen resmi web sitesi ile hastalara online hizmetler verilmeye başlandı20 Eylül 2019 Cuma 15:40
  • Yakın Doğu İlkokulu Yeni Projeleri İle Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Başladı…18 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
  • Gümüş Anahtar Onur Ödüllü Dogdurberk Nurgaziev anısına kendi eserlerinden oluşan sergi Taçoy tarafından açılacak18 Eylül 2019 Çarşamba 13:10
  • Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı eserlerden oluşan iki sergi bugün açıldı17 Eylül 2019 Salı 17:04
  • Yakın Doğu Koleji Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Yeniliklerle Başladı17 Eylül 2019 Salı 16:32
  • YDÜ Hukuk ve Toplum Merkezi’nin düzenlediği uluslararası yaz okulu tamamlandı16 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
  • Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı sergiler Taçoy tarafından açılıyor16 Eylül 2019 Pazartesi 16:25
  • Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesinden KKTC Doğa Bilimlerine Bir Katkı Daha14 Eylül 2019 Cumartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti