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YDÜ Büyük Kütüphane, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası’nı Etkinliklerle Kutlayacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası’nı Yazar Söyleşisi, Film Gösterimi ve Kitap Okuyorum Etkinlikleri ile Kutlayacak.
YDÜ Büyük Kütüphane, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası’nı Etkinliklerle Kutlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, erişime açtığı 2,2 milyon basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynakla bölgenin uluslararası standartlarda en kapsamlı bilgi erişim merkezi olarak öne çıkarken organize ettiği etkinliklerle önemli bir kültür merkezi olarak kültür hayatını zenginleştirmeye de devam ediyor.

Büyük Kütüphane, 57. Kütüphane Haftası Etkinlikleri ile Farkındalık Yaratıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası kutlamalarına 31 Mart Çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek “Kitap Okuyoruz” etkinliği ile başlayacak. Aynı gün saat 14.00’te ise dünyayı teknesiyle dolaşan ve Antartika'ya giden ilk Türk denizci, yazar Osman Atasoy ile çevrimiçi söyleşi gerçekleştirilecek. 01 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de Prof. Dr. Esra Karabacak ile “Kültürel Miras Unsuru Olarak Nadir Eserler” konulu bir söyleşi yapılacak. Saat 20.00’de ise “Ölü Ozanlar Derneği” adlı film gösterimi gerçekleştirilecek. 02 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Zengin İçeriği ile Halkın Hizmetinde

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, kitapları ve elektronik kaynakların yanı sıra, 7 bini aşkın DVD koleksiyonu, görme engelli kullanıcıları için 75 ciltten oluşan Braille alfabesiyle yazılmış kitap, 750'den fazla Türkçe/İngilizce sesli kitap ve Çocuk Kütüphanesi ile hizmet vermeye devam ediyor. 7/24 hizmet veren Büyük Kütüphane’de, İngilizce-Türkçe Hukuk veritabanı, görsel medya kütüphanesi, engellilere yönelik hizmet birimi ile bilgiye kolay ulaşımı sağlarken, yüz yıllık nadide eserler koleksiyonunu da okuyucuyla buluşturuluyor.

KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazetelerin arşivlendiği Büyük Kütüphane’de, 1910 ve öncesine ait özel koleksiyon, rezerv bölümü, görsel işitsel materyal bölümü ve 6 bin basılı kitap ve kişisel notlardan oluşan "Atila Türk Arşiv Odası" gibi önemli bölümler de yer alıyor. 2007’de "Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi" olarak seçilen Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane. Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi ile sisteme üye tüm kütüphanelerle kitap ve makale değişimi imkanı da sağlıyor.

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