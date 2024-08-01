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SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

YDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, 2,5 milyon basılı kitap ve 1 milyarın üzerinde dijital kaynağa erişim olanağı ile sadece öğrencilerine değil bütün halka ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor
YDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, 2,5 milyon basılı kitap ve 1 milyarın üzerinde dijital kaynağa erişim olanağı ile sadece öğrencilerine değil bütün halka ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor

2,5 milyon basılı kitap ve 1 milyarın üzerinde dijital kaynağa erişim olanağı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, sahip olduğu eser zenginliği ile dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olarak tüm halka ücretsiz hizmet veriyor.

15 bin metrekare kapalı alana sahip modern binası ve erişim sağladığı zengin içeriği ile sadece Kuzey Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük kütüphanelerinden olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de 17 film izleme kabini, 12 bireysel ve grup çalışma odası, bin kişilik 4 amfi tiyatro, 350 kişilik tiyatro sahnesi ve bin kişilik çalışma alanı bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, sağladıkları uzaktan erişim imkanı ve son teknolojik donanımı ile dijital ortamda da bilgiye 7/24 ulaşma imkanı da sağlıyor.

Bilgi, kültür ve sanat bir arada

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin en önemli özelliklerinden biri ise bilgiyi kültür ve sanatla birleştirmesi. Sahip olduğu sergi alanları ile kullanıcılarına bilgi, kültür ve sanat merkezi olarak da hizmet veriyor. Tam donanımlı salonlarında düzenlenen kongre ve toplantılarla mevcut bilgiye erişim sağlamakla kalmıyor, yeni bilgilerin üretilmesine de ev sahipliği yapıyor.

Büyük Kütüphane, birçok konuda özel içeriklere erişim de sağlıyor. Araştırmacıların ve meraklılarının kullanıma açılan Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin 1878-1975 dönemine ait Kıbrıs belgeleri buna en iyi örnek. 1878-1975 dönemi Kıbrıs tarihine ışık tutan belgeler arasında Kıbrıs’taki çeşitli kurumların resmi yazışmalarının yanı sıra adada meydana gelen birçok siyasi, sosyal ve ekonomik olayla ilgili bilgiler de bulunuyor. Siyasi belgelerin bir kısmı 1950-75 yılları arasında yapılan toplumlar arası müzakereleri de içeriyor. Belgeler arasında Birleşik Krallık görevlilerinin Kıbrıs’ta çıkan gazeteler ile ilgili tuttukları raporlar, vakıflar ile ilgili çeşitli belgeler, ilgili yıllarda Kıbrıs’ta ön plana çıkan siyasetçilerle ilgili yapılan soruşturmalar da yer alıyor. Ayrıca “Kıbrıs Özel Bölümü”nde de Kıbrıs ile ilgili yazılmış ilk kitaplardan günümüzde yazılan kitaplara kadar birçok eser yer alıyor. Bu özellik ise kütüphaneleri adeta bir Millî Kütüphane kimliğine büründürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de bulunan “Nadir Eserler Koelksiyonu” ise edebiyat, tarih, din ve sanat alanlarında olmak üzere 10 binin üzerinde eserden oluşuyor. Araştırmalar, el yazma kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ansiklopediler, fermanlar, haritalar, ülkemiz araştırmacılarının önemli eserleri ile CMC arşivi de yer alıyor. Büyük Kütüphanede ayrıca birçok siyasetçi, düşünür, tarihçi, araştırmacı ve edebiyatçının özel koleksiyonları da halkla buluşuyor.

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