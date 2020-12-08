YDU Büyük Kütüphane’nin En Büyük Salonuna Günsel Aile Kurulu'nun Kararıyla Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu Adı Verildi.

Erişim sağladığı milyonlarca bilgi kaynağı, sunduğu hizmetler ve sahip olduğu tam donanımlı binasıyla KKTC halkına hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin en büyük salonuna Günsel Aile Kurulu'nun Kararıyla Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu adı verildi. 2000’den bugüne Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ümit Hassan, önemli tarihçilerimizden biri olarak bilim dünyasında önemli bir yere sahip.

Gelişimin temelinin bilgi olduğuna inanan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de 2 milyon 250 bini aşkın kitap bulunuyor. 60 binden fazla elektronik dergi ile dünyanın her yerinden 650 milyon elektronik kaynağa erişim imkanı sağlan Büyük Kütüphane’de 10 bin 500 DVD, 17 film izleme kabini, 12 bireysel ve grup çalışma odası, 4 amfi tiyatro, 350 kişilik tiyatro sahnesi ve bin kişilik çalışma masası yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, kaynak sayısı ve çeşitliliği, kullanıcı türü ve sayısı, sunduğu hizmet türleri ve binasıyla ülkemizin en değerli bilgi hazinesine ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde bulundurduğu salonlarıyla da bilim, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Büyük Kütüphane, sadece Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine değil tüm KKTC halkına hizmet veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü olarak 20'inci yılını dolduran, önemli bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Ümit Hassan’ın adının verildiği salon, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin en büyük ve donanımlı salonu olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Ümit Hassan Kimdir?

1943 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Ümit Hassan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ziraat Bankası’nda dört yıl çalıştı. Doktora alanı, “Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri”dir. Prof. Dr. Hassan, 1969-1984 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi, Osmanlı Ekonomik-Sosyal-Siyasal Yapısı, Siyasal Düşünceler Tarihi derslerini verdi. Doktora seviyesinde ise Devlet Kuramları, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi’nde Kaynaklar, Çağdaş Doktrinler derslerini verdi. 1985’de Sedat Simavî Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldı.

1985-1992 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Avrupa Topluluğu Merkezi’nde Uygarlık Tarihi, Osmanlı Ekonomik-Sosyal-Siyasal Yapısı, Siyasal Antropoloji, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi, Avrupa’nın Toplumsal ve Hukukî Yapısının Temelleri derslerini verdi. Siyasal Teorilerin Felsefî Temelleri, Devlet Kuramları, İslâm ve Türk Tarihi’nde Kaynaklar, 19.- 20. Yüzyıllarda Türk Fikir Tarihi doktora derslerini üstlendi. Ana Britannica’nın (‘K’ harfinden başlayarak) Türklerin tarihine ilişkin çok sayıda maddesini kaleme aldı.

1993’den bugüne, Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde görevli. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Osmanlı Sosyal-Siyasal-Hukukî Yapısı, Hukuk Tarihi, Türk Dış Politikasının Temelleri, Türk Romanında Sosyal-Siyasal Yapı, II. Meşrûtiyet Sonrası Türk Şiiri’nde Temalar, Spor Tarihi lisans ve lisansüstü derslerini verdi. 2000’den itibaren Yakın Doğu Üniversitesi rektörlüğünü sürdürüyor.

Türklerin Tarihi, İslâm Düşünce Tarihi, Devlet Teorileri ve Siyasal Antropoloji alanlarında kitapları ve makaleleri bulunuyor.