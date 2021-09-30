  • BIST 1.393,780
  • Altın 493,66
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

YDÜ çalışmaları Elsevier tarafından kitaplaştırıldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nde akademisyen ve lisans öğrencilerinin birlikte yürüttüğü bilimsel projelerle ortaya çıkardığı yaratıcı ve pratik biyomedikal çözümler, Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından kitaplaştırıldı
YDÜ çalışmaları Elsevier tarafından kitaplaştırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projelerini bir araya getiren “Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” kitabı Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projeleri Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından “Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları”adlı kitapta toplandı. Öğrencilerin Doç. Dr.  Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. İlker Özşahin in danışmanlığında yürüttükleri projeler ile üretilen cihazlar pek çok sağlık sorunu için ürüne dönüştürülebilir çözümler sunuyor.

Önemli sağlık sorunları için akılcı çözümler

Geliştirilen projeler arasında üç boyutlu yapay kol, el felci hastaları için düşünce ile hareket sağlayabilen akıllı eldiven, bel fıtığı hastaları için akıllı ceket, görme kaybı olan hastalar için ultrasonic gözlük ve akıllı baston, duyma kaybı için işitme destek cihazı, bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara temassız destek robotu, felç hastaları için tekerlekli sandalyeyi yönlendiren akıllı şapka, hareket eden araçta sürücünün kalp krizi geçirmesi durumunda devreye giren araç durdurma sistemi gibi birçok pratik cihazın prototipleri yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin proje ve cihazlarını bir arada toplayan “Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” kitabı 14 bölümden oluşuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr.  Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. İlker Özşahin editörlüğünde Elsevier tarafından yayınlanan kitapta, hastanelerde ve evde kullanılan çeşitli tıbbi cihazların tasarımları, uygulama ve çalışma prensipleri açıklanarak önemli bir bilimsel kaynak haline getirildi. Kitap özellikle dünyada biyomedikal mühendisliği alanında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve uzmanlarından yoğun bir ilgi gördü.

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğrencileri dünyanın dört bir yanında!

Henüz lisans aşamasında, uluslararası çapta önemli bir yayına imza atarak büyük bir başarı gösteren 64 öğrenciden bazıları, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde akademik kariyer yapmayı seçerken birçoğu ise  alanlarının önemli firmalarında profesyonel olarak çalışmaya başladı. Kitapta projeleri de yer alan Zia Almagraphy ve Hamdi Burakah de bu öğrencilerden. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Kingdom of Saudi Arabia şirketinde proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Basel Zia Almagraphy ve Hamdi Burakah Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde elde ettikleri donanım ve birikimle zorlanmadan iş bulduklarını söylediler. 

Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” kitabını https://www.sciencedirect.com/book/9780323854139/modern-practical-healthcare-issues-in-biomedical-instrumentation linkinden incelemek mümkün. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu Tüzük Kurultayı’nda vurguladı: “Ülke demokrasisinin yeniden tesisi için, DP olmazsa olmaz bir partidir”30 Eylül 2021 Perşembe 14:08
  • UBP'de 4 başkan adayı resmi, başvuru yaptı...30 Eylül 2021 Perşembe 13:43
  • Özkıraç: Ya bu kararı geri çekerler ya da taş üstünde taş bırakmayız!30 Eylül 2021 Perşembe 13:40
  • Erhürman: “Biz tutarlı bir partiyiz. Bir şeyi söylüyorsak dikkate alınmasını isteriz”30 Eylül 2021 Perşembe 13:37
  • Orkestra Cezaevi'ne gönderildi!30 Eylül 2021 Perşembe 13:34
  • Genç Çevre Liderleri Projesi, 25 Eylül günü Bedesten’de başladı30 Eylül 2021 Perşembe 12:52
  • 2021 yaz dönemi çocuk atölyesi sergisi açıldı30 Eylül 2021 Perşembe 12:51
  • KTOEÖS uyardı: Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim için Çaba Gösterin !!!30 Eylül 2021 Perşembe 11:33
  • Maliye, Mayıs 2021’e ait ek mesaileri önümüzdeki hafta ödüyor30 Eylül 2021 Perşembe 11:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü’nün güvenlik ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğim30 Eylül 2021 Perşembe 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti