YDÜ çalışmaları Elsevier tarafından kitaplaştırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projelerini bir araya getiren “Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” kitabı Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projeleri Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından “Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları”adlı kitapta toplandı. Öğrencilerin Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. İlker Özşahin in danışmanlığında yürüttükleri projeler ile üretilen cihazlar pek çok sağlık sorunu için ürüne dönüştürülebilir çözümler sunuyor.

Önemli sağlık sorunları için akılcı çözümler

Geliştirilen projeler arasında üç boyutlu yapay kol, el felci hastaları için düşünce ile hareket sağlayabilen akıllı eldiven, bel fıtığı hastaları için akıllı ceket, görme kaybı olan hastalar için ultrasonic gözlük ve akıllı baston, duyma kaybı için işitme destek cihazı, bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara temassız destek robotu, felç hastaları için tekerlekli sandalyeyi yönlendiren akıllı şapka, hareket eden araçta sürücünün kalp krizi geçirmesi durumunda devreye giren araç durdurma sistemi gibi birçok pratik cihazın prototipleri yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin proje ve cihazlarını bir arada toplayan “Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” kitabı 14 bölümden oluşuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. İlker Özşahin editörlüğünde Elsevier tarafından yayınlanan kitapta, hastanelerde ve evde kullanılan çeşitli tıbbi cihazların tasarımları, uygulama ve çalışma prensipleri açıklanarak önemli bir bilimsel kaynak haline getirildi. Kitap özellikle dünyada biyomedikal mühendisliği alanında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve uzmanlarından yoğun bir ilgi gördü.

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğrencileri dünyanın dört bir yanında!

Henüz lisans aşamasında, uluslararası çapta önemli bir yayına imza atarak büyük bir başarı gösteren 64 öğrenciden bazıları, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde akademik kariyer yapmayı seçerken birçoğu ise alanlarının önemli firmalarında profesyonel olarak çalışmaya başladı. Kitapta projeleri de yer alan Zia Almagraphy ve Hamdi Burakah de bu öğrencilerden. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Kingdom of Saudi Arabia şirketinde proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Basel Zia Almagraphy ve Hamdi Burakah Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde elde ettikleri donanım ve birikimle zorlanmadan iş bulduklarını söylediler.

Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” kitabını https://www.sciencedirect.com/ book/9780323854139/modern- practical-healthcare-issues- in-biomedical-instrumentation linkinden incelemek mümkün.