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YDÜ “Çizgi ve Harf Çalışması Eğitimi” düzenlendi.

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YDÜ “Çizgi ve Harf Çalışması Eğitimi” düzenlendi.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretmen adaylarına yönelik çizgi ve harf çalışması eğitiminde katılım belgesi töreni düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretmen adaylarına yönelik çizgi ve harf çalışması eğitiminde katılım belgesi töreni düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre tören, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Behçet Öznacar, Yrd. Doç. Dr. Engin Baysen, Yrd. Doç. Dr. Fatma Baysen, Eğitmen Aygün Akyener, Uz. Dervişe Amca Toklu, Öğrt. Gör. Yücehan Yücesoy, Uz. Hasan Tangül ve Asistan Mazlume Küren  tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ;“Başarılı Öğretmenler Olabilmek İçin Yenilikleri Yakından Takip Etmek Gerek”

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu törende yaptığı konuşmada, okulöncesi öğretmenliğinin öneminden bahsederek bu tür çalışmalarla öğretmen adaylarının donanımlı birer öğretmen olabileceklerini alanlarında başarılı öğretmenler olabilmek için yenilikleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurgularken,  eğitimi düzenleyen Uz. Dervişe Amca Toklu’ya ve Eğitmen Aygün Akyener’e teşekkürlerini sunarak  eğitime katılan öğretmen adaylarını tebrik etti.

Uz. Dervişe Amca Toklu; “Eğitim İstenilen Hedefe Ulaşıldı”

Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uz. Dervişe Amca Toklu, okulöncesi öğretmen adaylarının, alanlarında donanımlı ve 21.yy öğretmen özelliklerine sahip bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak adına böyle bir eğitimi düzenlediklerini ve eğitimin bir aylık süreç sonunda istenilen hedefe ulaşıldığını kaydetti.

Yakın Doğu Kreşinde görev yapan Eğitmen Aygün Akyener’in ise bir aylık süreç içinde bilgilerini öğretmen adayları ile paylaştığını, her zaman kendilerine destek olabileceğini ve başarılı bir çalışmaya katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eğitimde, 4-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarına oyun yolu ile çizgi ve harflerin nasıl kazandırılabileceği, somut materyallerle uygulamalı olarak öğretilirken eğitimin son haftalarında öğretmen adaylarından öğretilen çalışmalar ile ilgili sunumlar yapmaları istenildi. Eğitime katılan tüm öğretim elemanları sunum yöntemi ile değerlendirilerek başarı elde ettiler. 

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