YDÜ çocuk kütüphanesi açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Okul Öncesi işbirliğiyle geçtiğimiz hafta açılan Çocuk Kütüphanesi büyük ilgi görüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan YDÜ Büyük Kütüphane Teknik Hizmetler Sorumlusu/Supervisor Emre Karahasan ve Yakın Doğu Okul Öncesi öğretmenlerinden Aliye Özyalçın; “Çocuk Kütüphanesi 2 – 8 yaş grubu çocuklara okumayı ve kütüphane kullanmayı aşılamak için oluşturuldu.”

Çocuk Kütüphanesi’nde Her Cumartesi , Masal Okuma, İngilizce Ve Türkçe Masal Etkinliği İle Çeşitlik Aktiviteler Yer Alıyor

“Kitap okuma odamızda 600’ü aşkın kitapla Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileriyle birlikte tüm halkımızın kullanımına sunulmuştur. Çocuk Kütüphanesi, kütüphanemizin zemin katında 09:30 – 20:00 saatleri arasında ve Cumartesi 10:00 - 16:00 saatleri arasında açıktır.”

Açıklamada, ‘Her cumartesi 10:30'da Masal Okuma, İngilizce ve Türkçe Masal etkinliği ile çeşitlik aktivitelerle öğrencilerimiz ve tüm halkımızın kullanımına açıktır’ denildi

Çocuklarımızla birlikte, halkımızı kütüphanemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz."