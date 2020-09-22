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YDÜ COVID-19 ile İlgili Bilimsel Çalışmalarıyla Dünya Sağlık Örgütü Listesinde...

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Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 ile İlgili Bilimsel Çalışmalarıyla Dünya Sağlık Örgütü Listesinde...
YDÜ COVID-19 ile İlgili Bilimsel Çalışmalarıyla Dünya Sağlık Örgütü Listesinde...

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs SARS-COV-2 ile ilgili yayınladığı bilimsel makaleleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün veri tabanında yer  aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından SARS-COV-2 ile COVID-19 hakkında  hazırladıkları ve uluslararası dergilerde yayımlanan 16 makale, DSÖ’nün Global Research on Coronavirus Disease (COVID-19) listesinde yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bilimsel araştırmaların sonuçlarının derlendiği makaleler DSÖ’nün https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/  resmi web sitesinde dünya ile paylaşıldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilimsel Araştırmalarımızla DSÖ Listesindeyiz...”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının SARS-CoV-2 ve COVID-19 ile ilgili hazırladığı makalelerin DSÖ resmi web sitesinde yer almasının Yakın Doğu Üniversitesi’nin özveriyle emek veren çalışanlarının eseri olduğunu ifade ederek, bunun ulusal ve uluslararası alanda üniversite ve ülke adına göğüs kabartan bir başarı olduğunu söyledi.

DSÖ’nün koronavirüs pandemisinin yayılmasını kontrol altına almak, virüsten etkilenenlerin bakımına yardımcı olacak yeni normlar ve standartlar geliştirmek için dünyadaki bilim adamlarını ve küresel sağlık profesyonellerini bir araya getirdiğini dile getiren  Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi olarak ürettikleri bilimsel çalışmaların listede yer almasının büyük önem arz ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversite olarak evrensel bilime her daim katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. 

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