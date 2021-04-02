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YDÜ COVİD-19 PCR Laboratuvarında Çalışılan Testlerin Doğruluk ve Güvenilirliğine MOTAKK’tan Tam Puan

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Türkiye'nin bağımsız dış kalite kontrol programı sağlayıcılarından MOTAKK’ın, “SARS-CoV-2 RNA Kalitatif Dış Kalite Kontrol Programına” katılan Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19 Tanı Laboratuvarı, 100 Tam Puan Aldı.
YDÜ COVİD-19 PCR Laboratuvarında Çalışılan Testlerin Doğruluk ve Güvenilirliğine MOTAKK’tan Tam Puan

Türkiye'nin bağımsız dış kalite kontrol programı sağlayıcılarından MOTAKK’ın, “SARS-CoV-2 RNA Kalitatif Dış Kalite Kontrol Programına” katılan Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19 Tanı Laboratuvarı, 100 Tam Puan Aldı. Böylelikle COVİD-19 Tanı Laboratuvarında çalışılan testlerinin doğruluk ve güvenilirliği tescillenmiş oldu.

Ülkemizde COVİD-19 pandemisiyle mücadelede etkin bir rol oynayan Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19 Tanı Laboratuvarının başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi. MOTAKK, DESAM Covid-19 Tanı Laboratuvarında çalışılan COVİD-19 testlerinin doğruluk ve güvenilirliğine 100 tam puan verdi.

Değerlendirme ve sertifikalandırma sürecinde, Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19 Tanı Laboratuvarı’nda, MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK’ta sonuçları önceden raporlu bulunan örnekler, Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19 Tanı Laboratuvarı tarafından da çalışılarak, tamamı doğru olarak raporlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, pandemi sürecinin başından beri yüzde 100 doğruluk hedefiyle çalıştıklarını, bunun da  bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından tescillendiğini ifade etti. PCR testlerine başladıkları Temmuz 2020’den beri toplam 151 bin 365 örnek çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 7/24 aktif hizmet veren COVİD-19 Tanı Laboratuvarı’nın tam donanımlı 28 kişilik uzman ekibiyle günlük 4,000 test kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

MOTAKK Nedir?

Ankara Üniversitesi Teknokenti’nde dış kalite kontrol program sağlayıcı firma olarak kurulan MOTAKK, düzenlediği programlarda, klinik laboratuvarlarda viral enfeksiyonların tanısında kullanılan moleküler yöntemler için dış kalite kontrol panelleri sağlıyor. Ülke genelinde yapılan moleküler tanı testlerinin, daha standart ve doğru yapılmasına katkıda bulunuyor.

SARS-CoV-2 RNA Kalitatif Dış Kalite Kontrol Programına katılan Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 Tanı Laboratuvarının, çalışmakta olduğu Covid-19 PCR testleri, MOTAKK tarafından her 3 aylık dönemde değerlendirilerek doğru raporlama başarı kriterleri uyarınca puanlanarak sertifikalandırılıyor.

MOTAKK, TC Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde, 2020 Mayıs ayından beri 130-150 adet yetkilendirilmiş Covid-19 PCR laboratuvarında SARS-CoV-2 RNA dış kalite kontrol programlarını yürütüyor.

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