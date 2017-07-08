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YDÜ DEHAM, “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”nu hayata geçirdi.

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YDÜ DEHAM, “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”nu hayata geçirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (DEHAM), araştırmaların etik açıdan değerlendirilmesi amacıyla “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”nu hayata geçirdi.

Hayvan Refahı Yasası’na uygun ve Avrupa standartlarında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (DEHAM), araştırmaların etik açıdan değerlendirilmesi amacıyla “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”nu hayata geçirdi.

YDÜ’den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deney hayvanları biliminin geliştirilmesi ve sağlık bilimleri alanında ada genelinde bilimsel araştırmalar için hizmet veren tek merkez özelliğini taşıyan DEHAM’da, her türlü araştırma için model geliştirme çalışmaları, ulusal, uluslararası mevzuat ve etik kurallarla belirlenen uygun alanlarda deney hayvanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

“Kurul onayı alan çalışmalar için merkezde uygun hayvan modellerinin bakımı yapılacak, araştırmacılar araştırma laboratuvarında çalışmalarını gerçekleştirebilecek.

Klinik Uygulamalarda Kullanılabilecek Yeni Yöntemler Üzerinde Çalışılıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, merkezin faaliyete geçmesinden bugüne 9 ayrı araştırma tamamlandı. Şu an 2 projenin yürütüldüğü merkezde, üniversite etik kurulundan onay almış,  başlayacak olan 7 farklı araştırma projesi bulunuyor.

Merkez’de tamamlanan ve devam eden araştırmalarda; özellikle beşeri klinik uygulamalarda insan sağlığında kullanılabilecek ve hastalıklara etkili çözümler geliştirilebilecek yeni yöntemler üzerinde etkinlik çalışmaları yürütülmektedir. Prof. Dr. Esendal: “Uluslararası Etiğe Uygun Araştırmalar Yürütüyoruz…”

Deney Hayvanları Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal, en önemli amaçlarından bir tanesinin deney hayvanlarının sağlıklı bir şekilde üretilmesi, geliştirilmesi ve bakımlarının yapılmasının olduğunu söyledi.

Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda bakım ve beslenmelerinin sağlanmasının merkezin faaliyetleri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Esendal, “Bilimsel gelişmeleri takip ederek, laboratuvar hayvanları bilimi ile ilgili araştırmalar yapmak, bu konudaki her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kabul edilmiş bilimsel kurallara uygun teknik ve fiziksel donanımlarını sağlamış laboratuvarlarımızda bilim insanlarına araştırma hizmeti sunuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal, kullanılacak hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve deneylerin sadece eğitimli ve Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip araştırmacılar tarafından yapılmasının sağlanacağının altını çizdi.”

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