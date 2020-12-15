  • BIST 1.393
  • Altın 465,100
  • Dolar 7,8441
  • Euro 9,5361
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5'i yerel 8 yeni vaka

YDU DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19’a Karşı Mutlaka Aşılanmalıyız

» »
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19’a Karşı Mutlaka Aşılanmalıyız…”
YDU DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19’a Karşı Mutlaka Aşılanmalıyız

Dünyada 1,6 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan küresel salgın yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşıları ve aşılanmayı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “mutlaka aşılanmalıyız” uyarısında bulundu.

 

Koronavirüs için geliştirilen ve Faz-3 çalışmaları devam eden aşıların etkinliklerinin yüzde 90’ın üzerinde olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Aşıların güvenlik testlerinde önemli bir yan etkiye rastlanmadığı bilimsel olarak kanıtlandı. Güvenliği ve etkinlikleri onaylanmış aşıların yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Virüse karşı ben de aşılanacağım” dedi.

 

Aşı karşıtlığına da dikkat çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, aşı olmanın önemine vurgu yaptı. Aşının koruyucu bir sağlık hizmeti olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yaygın bir hastalık olan COVID-19’la mücadelede en önemli unsur hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi. Bunun için de en etkili araç şu an aşıdır. Aşı, hastalığın hafif atlatılması ve toplum bağışıklığının kazanılmasında da etkili bir yoldur” ifadesini kullandı.

 

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Virüsün bulaşıcılık hızını, aşı ile birlikte koruyucu önlemlerin de eşzamanlı olarak uygulanmasıyla azaltabiliriz.”

Salgının kontrol altına alınabilmesi için aşının geniş kitlelere ulaşması gerektiğinden söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, virüse karşı aşının tek silah olmasına rağmen, salgını tek başına sona erdirmek için yeterli olamayabileceğine değindi. DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’nun yaptığı çalışmayla, nüfusun yüzde 50’sinin aşılanmasının bile tek başına salgını durdurma konusunda yeterli olamayacağının ortaya konduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Virüsün bulaşıcılık hızını, aşı ile birlikte koruyucu önlemlerin de eşzamanlı olarak uygulanmasıyla azaltabiliriz” dedi. 

 

Dünya üzerinde birçok ülkede klinik deneme sürecinde olan ve etkinlikleri araştırılan COVID-19 aşılarının mevcut olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aşı ile birlikte koruyucu burun spreyi çalışmalarının da umut verici bir şekilde sürdüğünü anımsattı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Federasyonları Başkanları Ülkemizin Yerli ve Milli Otomobili GÜNSEL’i Test Etti.10 Aralık 2020 Perşembe 17:41
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Materyallerle Tasarım Yaratma Becerilerini Geliştirdiler10 Aralık 2020 Perşembe 15:28
  • Günsel Ailesi "6 Farklı İlçede 6 İlkokul" Yapıyor10 Aralık 2020 Perşembe 11:04
  • Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Üyeleri,Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Bulunan Müzeleri Gezdi08 Aralık 2020 Salı 17:08
  • YDU Büyük Kütüphane’nin En Büyük Salonuna Günsel Aile Kurulu'nun Kararıyla Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu Adı Verildi.08 Aralık 2020 Salı 17:01
  • Covıd-19 Pandemisi, Otel İşletmeciliğinde Kalıcı Değişimler Yaratacak08 Aralık 2020 Salı 15:34
  • YDÜ ve Girne Üniversitesi Hastaneleri ortaklığında KKTC’nin İlk Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi düzenlendi08 Aralık 2020 Salı 13:42
  • Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda 15 Aralık’ta Açılacak08 Aralık 2020 Salı 13:40
  • Karaciğer Tümöründen Ameliyatla Kurtulma Şansı Olmayan İki Hasta, Radyomikroküre Tedavisi ile YDU Hastanesi’nde Umut Buldu07 Aralık 2020 Pazartesi 16:16
  • Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’nin Yerli ve Milli Otomobili “GÜNSEL B9” ile Test Sürüşü Yaptı06 Aralık 2020 Pazar 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti