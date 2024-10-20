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YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”

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Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi” kapsamında gerçekleşti.
YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kosova Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ı makamlarında kabul etti. Ziyaret, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi” kapsamında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine dikkat çekti ve izolasyonların aşılması yönündeki adımların KKTC için kritik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin desteğiyle ekonomik ve diplomatik bağların güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de Kosova ve KKTC'nin Türkiye için stratejik önemine değindi ve iki ülke arasında geliştirilen akademik iş birliğinin destekleneceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise bu kongrenin bilim insanlarını bir araya getirmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Kuzey Kıbrıs'ın bir "eğitim adası" olma vizyonunu paylaştı.

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