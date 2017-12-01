YDÜ DESAM Kurucu Üyelerine 4 ödül birden

YDÜ Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi Kurucu üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Yayın Performans ödüllerinde 1’incilik ödülüne layık görüldü.

YDÜ Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi kurucu üyeleri Prof. Dr. Seda Vatansever ile Prof. Dr. Murat Sayan 5. Gilead Proje Destek Ödülleri, Bilimsel Yayın Performans Ödülleri, Eczacıbaşı Ödülleri, 2. Uluslararası Kanser Önleme ve Terapi İçin Doğal Ürünler Konferansı’nda 4 dalda ödül aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi Kurucu üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Yayın Performans ödüllerinde 1’incilik ödülüne layık görüldü.

Yayın Performans Ödüllerinde Birincilik…

Üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerin akademik performanslarını artırmak ve bilimsel çalışmalara özendirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında Üniversitenin Bilimsel Ödül-Teşvik Yönergesi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Prof. Dr. Seda Vatansever, 2016 yılı Sağlık Bilimleri alanında birincilik ödülünün sahibi oldu. Bilimsel ödül 2016 yılı içinde yapılan yayınlar, yayınlara yapılan atıflar, bitirilen projeler ve kitap editörlüğünü içeriyor.

Prof. Dr. Seda Vatansever, 2010-2016 yılları arasında her yıl, “Yıllık Performans Ödülü”, 2014 yılında “Bilim Ödülü” ve 2014 yılında “Atıf Ödül”leri ile 2015 yılı Yıllık Yayın Performans 1’incilik ödüllerinin de sahibidir.

Prof. Dr. Vatansever’in Danışmanlığını Yaptığı Projeye Eczacıbaşı Ödülü…

Prof. Dr. Seda Vatansever danışmanlığında yapılan “Primer ve Metastatik Kolon ve Meme Kanseri Hücre Hatlarında Hipoksik Koşullarda Eksozom İçeriği’’ projesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisine Eczacıbaşı Ödülü kazandırdı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü dönem öğrencisi İbrahim Halil Gürçınar, Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 58. Yılında Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'ne değer bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 2017 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nun kuruluşunun 75'inci, Tıp Ödülleri geleneğinin ise 58'inci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bülent Eczacıbaşı, danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Vatanser tarafından TUBİTAK-2209 desteği ile gerçekleştirilen “Primer ve Metastatik Kolon ve Meme Kanseri Hücre Hatlarında Hipoksik Koşullarda Eksozom İçeriği’’ başlıklı proje ile öğrencilere eğitim dönemlerinin başlarında düşünmeye iten, farkındalık yaratabilecek, bilimsel düşünme yeteneğini kazanmayı hedefleyen her türlü gelişime açık başarılı hekimlerin yetişmesi için önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Kongrede 1’incilik Ödülü…

Prof. Dr. Seda Vatansever yine danışmanlığında yapılan Acteoside, İnflamasyon ve / veya Apoptoz Yoluyla Kolon Kanseri Kök Hücrelerine Etkiler mi? Başlıklı projesiyle Kayseri’de düzenlenen . Uluslararası Kanser Önleme ve Terapi İçin Doğal Ürünler Konferansı’nda, poster 1’incilik ödülü aldı.

Prof. Dr. Murat Sayan’a GİLEAD Proje Destek Ödülü…

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık ve Araştırma Merkezi kurucu üyelerinden Prof. Dr. Murat Sayan da, Gilead 2017 Proje Destek programına yapmış olduğu “Kronik Hepatit C’nin kür tedavilerinde başarısızlığın moleküler tanısı” başlıklı projesi ile 38 bilimsel proje ve 20 sosyal sorumluluk alanında olmak üzere toplam 58 başvuru arasında değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilerek destek almaya hak kazandı.