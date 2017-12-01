 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.723
  • Altın 160,864
  • Dolar 3,9268
  • Euro 4,6579
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

YDÜ DESAM Kurucu Üyelerine 4 ödül birden

»
YDÜ DESAM Kurucu Üyelerine 4 ödül birden
YDÜ Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi Kurucu üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Yayın Performans ödüllerinde 1’incilik ödülüne layık görüldü.

YDÜ Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi kurucu üyeleri Prof. Dr. Seda Vatansever ile Prof. Dr. Murat Sayan 5. Gilead Proje Destek Ödülleri, Bilimsel Yayın Performans Ödülleri, Eczacıbaşı Ödülleri, 2. Uluslararası Kanser Önleme ve Terapi İçin Doğal Ürünler Konferansı’nda 4 dalda ödül aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi Kurucu üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Yayın Performans ödüllerinde 1’incilik ödülüne layık görüldü.

Yayın Performans Ödüllerinde Birincilik…

Üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerin akademik performanslarını artırmak ve bilimsel çalışmalara özendirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında Üniversitenin Bilimsel Ödül-Teşvik Yönergesi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Prof. Dr. Seda Vatansever, 2016 yılı Sağlık Bilimleri alanında birincilik ödülünün sahibi oldu. Bilimsel ödül 2016 yılı içinde yapılan yayınlar, yayınlara yapılan atıflar, bitirilen projeler ve kitap editörlüğünü içeriyor.
Prof. Dr. Seda Vatansever, 2010-2016 yılları arasında her yıl, “Yıllık Performans Ödülü”, 2014 yılında “Bilim Ödülü” ve 2014 yılında “Atıf Ödül”leri ile 2015 yılı Yıllık Yayın Performans 1’incilik ödüllerinin de sahibidir.

Prof. Dr. Vatansever’in Danışmanlığını Yaptığı Projeye Eczacıbaşı Ödülü…

Prof. Dr. Seda Vatansever danışmanlığında yapılan “Primer ve Metastatik Kolon ve Meme Kanseri Hücre Hatlarında Hipoksik Koşullarda Eksozom İçeriği’’ projesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisine Eczacıbaşı Ödülü kazandırdı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü dönem öğrencisi  İbrahim Halil Gürçınar, Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 58. Yılında Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'ne değer bulundu. 

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 2017 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nun kuruluşunun 75'inci, Tıp Ödülleri geleneğinin ise 58'inci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bülent Eczacıbaşı, danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Vatanser tarafından TUBİTAK-2209 desteği ile gerçekleştirilen “Primer ve Metastatik Kolon ve Meme Kanseri Hücre Hatlarında Hipoksik Koşullarda Eksozom İçeriği’’ başlıklı proje ile öğrencilere eğitim dönemlerinin başlarında düşünmeye iten, farkındalık yaratabilecek, bilimsel düşünme yeteneğini kazanmayı hedefleyen her türlü gelişime açık başarılı hekimlerin yetişmesi için önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Kongrede 1’incilik Ödülü…

Prof. Dr. Seda Vatansever yine danışmanlığında yapılan Acteoside, İnflamasyon ve / veya Apoptoz Yoluyla Kolon Kanseri Kök Hücrelerine Etkiler mi? Başlıklı projesiyle Kayseri’de düzenlenen . Uluslararası Kanser Önleme ve Terapi İçin Doğal Ürünler Konferansı’nda, poster 1’incilik ödülü aldı.

Prof. Dr. Murat Sayan’a GİLEAD Proje Destek Ödülü…

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık ve Araştırma Merkezi kurucu üyelerinden Prof. Dr. Murat Sayan da, Gilead 2017 Proje Destek programına yapmış olduğu “Kronik Hepatit C’nin kür tedavilerinde başarısızlığın moleküler tanısı” başlıklı projesi ile 38 bilimsel proje ve 20 sosyal sorumluluk alanında olmak üzere toplam 58 başvuru arasında değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilerek destek almaya hak kazandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi 11. Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde temsil edildi30 Kasım 2017 Perşembe 16:29
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yayınlarının Yeni Kitabı; “KKTC Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı”30 Kasım 2017 Perşembe 16:28
  • LAÜ Akademisyeni Ataman, 3 Aralık Engelliler Günü konusunda bilgiler aktardı30 Kasım 2017 Perşembe 13:59
  • DAÜ’de “Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik Ve Çevresel Etki” konulu seminer29 Kasım 2017 Çarşamba 15:32
  • Doğu Akdeniz Doğa Okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi29 Kasım 2017 Çarşamba 14:42
  • Doğu Akdeniz Doğa Koleji Harvest Fest “İlk Tohumumu Ekiyorum” projesi29 Kasım 2017 Çarşamba 14:40
  • Doğum kontrol için kullandığınız yöntemlere dikkat edin!29 Kasım 2017 Çarşamba 14:38
  • "Din-Sağlık İlişkisinde İlahiyatçıların Bilmesi Gerekenler" Konferansı29 Kasım 2017 Çarşamba 14:36
  • YDÜ’de Kızılay Kulübü kuruldu29 Kasım 2017 Çarşamba 14:34
  • DAÜ KKTC, Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ni ABD’de temsil etti29 Kasım 2017 Çarşamba 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti