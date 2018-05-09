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YDÜ DESAM Laboratuarında Sünnet Deri Parçasından Elde Edilen Kök Hücre Çalışması Sözlü Sunum Birincilik Ödülü Aldı

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Sünnet Derisinin Bir Kök Hücre Biyobankası İçin Kaynak Olarak Kullanılabileceği Gözlemlendi…
YDÜ DESAM Laboratuarında Sünnet Deri Parçasından Elde Edilen Kök Hücre Çalışması Sözlü Sunum Birincilik Ödülü Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ortak projesi olan ‘Sünnet derisi kök hücrelerinin nörojenik seri hücrelerine farklılaşma potansiyelleri’ adlı çalışması sözlü sunum birincilik ödülüne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DESAM üyeleri Prof. Dr. Seda Vatansever ile Doç. Dr. Eda Becer, İstanbul Tuzla’da, Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD) tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Nörodejenerasyon ve Nörorejenerasyon Çalıştayı’nda, Prof. Dr. Seda Vatansever, Doç. Dr. Eda Becer ve Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov’un yer aldığı ‘Sünnet Derisi Kök Hücrelerinin Nörojenik Seri Hücrelerine Farklılaşma Potansiyelleri’ adlı projenin sunumu ile Sözlü Sunum Birincilik Ödülü aldı.
Nörodejenerasyon ve nörorejenerasyon moleküler temelleri ve tedavi yöntemlerinde yeni yaklaşımların tartışıldığı çalıştayda, Yakın Doğu Üniversitesinin çalışması katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
DESAM üyeleri proje kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi bölümünde Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov tarafından yeni doğan bebeklerde sünnet işlemi gerçekleştirildi. Sünnet ile alınan deri parçasından Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Hücre Kültürü Laboratuvarında Prof. Dr. Seda Vatansever ve Doç. Dr. Eda Becer tarafından kök hücre elde edildi. Hücrelere kök hücre karakterizasyon işlemi yapıldıktan sonra çoğaltılarak farklı vücut hücrelerine dönüşümü denendi. Yapılan çalışmalarda sünnet derisi hücrelerinin sinir hücrelerine farklılaşabildiği gözlemlendi. Elde edilen veriler ışığında sünnet derisinin başta nörodejeneratif bozukluklar olmak üzere birçok hastalık tedavisi için alternatif bir kök hücre kaynağı potansiyeli oluşturduğu belirlendi.
Bu çalışma ile birlikte sünnet derisinin bir kök hücre biyobankası için kaynak olarak kullanılabileceği gözlemlendi.   Proje kapsamında sünnet derisi kök hücrelerinin farklı vücut hücre tiplerine değişimi ve kök hücre tedavi yöntemlerinde kullanımıyla ilgili çalışmalara Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Hücre Kültürü Laboratuarında devam ediliyor.

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