YDÜ Diş Hastanesi’nde İlk Muayene Ücretsiz, Üstelik Randevu Almanıza Da Gerek Yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam teşekküllü diş hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi, başlattığı uygulama ile ilk muayene ve panoramik görüntülemeyi ücretsiz ve randevusuz sunuyor. Hafta içi her gün açık olan hastane, Cumartesi günleri de 08.00 – 13.00 aralığında hizmet veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi klinikleri dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan teknolojik donanım, yöntem ve malzemelerle ağız, diş ve çene sağlığı ile hastalıklarına yönelik hizmet sunuyor. İmplant tedavileri, estetik diş hekimliği, koruyucu diş hekimliği, özellikle engelli bireyler başta olmak üzere sedasyon gerektiren hastaların tedavisine yönelik bilinçli sedasyon kullanımı gibi modern diş hekimliğinin güncel uygulamaları, klinik programlar içerisinde yer alıyor. Birçok hastane, ve klinikte eksikliği bilinen, engelli hastaların tedavisi için özel olarak oluşturulmuş ‘engelli ünitesi’ de Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi’nde hazır bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi, başlattığı “ilk muayene ücretsiz ve randevusuz” uygulaması ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerini toplum geneline yayarak, bir üniversite hastanesi olarak topluma karşı olan sorumluluğunu yerine getirmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Güney Yılmaz: “Bütün halkımızı, sağlıklı bir gülüş için hastanemize bekliyoruz.”

Ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili sağlık hizmetlerini dünyada kullanılan son teknoloji ile donatılmış hastanelerinde KKTC’ye taşıdıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Güney Yılmaz, “Hastanemizde, ilk muayeneleri ücretsiz ve randevusuz hale getirerek, bir üniversite hastanesi olarak topluma karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi amaçlıyoruz” diyor. Prof. Dr. Güney Yılmaz, son teknoloji görüntüleme cihazları ile desteklenen tanı yöntemleri ile ağız, diş ve çene sağlığı ile hastalıklarına yönelik bütün hizmetleri Cumartesi günleri de sürdürdüklerini söyleyerek, “Bütün halkımızı, sağlıklı bir gülüş için hastanemize bekliyoruz” ifadesini kullandı.