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YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden “Diş Hekimliği Günü” mesajı

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YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden “Diş Hekimliği Günü” mesajı
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Olarak 2007’den Beri Çağdaş Bilimin Işığında ve Gelişen Teknolojinin Getirdiği Yeniliklerle Donanımlı Olarak Bu Misyonla Yolumuza Devam Etmekteyiz.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. M.Mutahhar Ulusoy, 22 Ekim Diş Hekimliği Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Prof.Ulusoy, “diş hekimliği fakülteleri  özveriyle bu bilimsel eğitim sürecine katkı koymaya çalışmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak 2007’den beri çağdaş bilimin ışığında ve gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerle donanımlı olarak  bu misyonla yolumuza devam etmekteyiz”dedi .

Prof.Dr. Mutahhar Ulusoy mesajında şunları dile getirdi; “Kökü insalık tarihinin derinliklerine kadar giden mesleğimizin çağdaş anlamda eğitiminin verildiği 109.kuruluş yılını kutluyoruz.Her yıl 22 Kasım gününü’’ Diş Hekimliği günü’’ ve içinde bulunduğu haftayı  birlikte kutluyoruz. Hepimizin “Diş Hekimliği Haftası’’ kutlu olsun.

“Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Olarak 2007’den Beri Çağdaş Bilimin Işığında Ve Gelişen Teknolojinin Getirdiği Yeniliklerle Donanımlı Olarak  Bu Misyonla Yolumuza Devam Etmekteyiz”

Sayıları ülkelerimizde artış gösteren diş hekimliği fakülteleri  özveriylebu bilimsel eğitim sürecine katkı koymaya çalışmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak 2007’den beri çağdaş bilimin ışığında ve gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerle donanımlı olarak  bu misyonla yolumuza devam etmekteyiz .
Diş Hekimliği başlangıçta halk arasında özel yetenekleriyle öne çıkan, metafizik güçleri olduğuna inanılan kişilere ağrıyan dişlerin çekilmesi, çürüklerin sebebi olarak görülen kurtcuklarla ilkel yöntemler, tütsülerle savaşılmış, ağrılar giderilmiş; eksilen dişlerin yerlerine çakıl taşları, çeşitli canlı hayvan dişlerinin tutturulması suretiyle dişsizliğe çare aranmıştır. İnsanlık tarihine bakıldığında günümüz  tekniklerinin ilkleri sayılabilecek bazı  uygulamaların  yapıldığı görülmektedir ,Örneğin implantolojinin 10.asırda Endülüste yapıldığını bilmekteyiz.

“Meslek Günlerinde, Kuruluşta Emeği Geçen Büyüklerimizi Anmak, Nereden Nereye Geldiğimizi İdrak Etmek İçin Tarihe Bakmak Durumundayız”

 18. Asırda İstanbul’da 400 cerrahın bulunduğu bunların diş çekimi , apse açımı için köy köy dolaştıklarını Evliya Çelebi seyahatnamesinde belirtir. O yıllarda Avrupa’da sömürgelerde çalışmaları kaydıyla diş hekimi gibi çalışmaları şartıyla pek çok kişiye rastgele diploma verildiği veya satıldığı kaynaklarda bulunmaktadır. Hekim olmadıkları halde içlerinde Osmanlı sarayına dahi nüfuz edenler, devlet büyüklerine müdahale edenler olmuştur. Ülkemizde durum böylesine olumsuz bir haldeyken 1908 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Emrullah efendi Avrupa’da cerrahi ihtisası yapmış olan Prof.Dr.Cemil Topuzlu Paşa’dan o zamanki adıyla “Dişci Mektebi” açmasını ister. İstanbul/Kadırga’da boşaltılan Tıp Fakültesi binası “Dişci ve Eczacı” mekteplerine  tahsis edilir. Burada Dr.Halit Şazi ile birlikte diş hekimliği eğitiminin okullarda verildiği bir döneme girilir. 22 Kasım 1908’de bütçesi kabul edilerek resmi yapılanma başlar. İşte bu gün 109.sunu kutladığımız bu tarih bilimsel, Çağdaş Türk Diş Hekimliği Eğitimi için bir milattır.
Kuruluşundan günümüze bu konuda emeği geçen büyüklerimize , değerli hocalarımıza rahmet ve şükranlarımızı; hayatta bulunan ve çağdaş eğitim misyonuyla çaba gösteren meslektaşlarmıza sağlık ve esenlikler diliyorum.”

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