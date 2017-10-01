 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

YDÜ, Dünya Zemin Konferansı’na katıldı

»
YDÜ, Dünya Zemin Konferansı’na katıldı
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Konferansın açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü,  İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Güney Kore’de gerçekleştirilen 19. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansına katıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Konferansın açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon yaptı. 

Prof. Dr. Cavit Atalar uluslararası bilim dünyasının konunun uzmanı üst düzey yönetici ve bilim insanı ve uygulayıcılarının yanısıra Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüşme imkanı buldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne’de sınıflarda yer olmadığı için birçok öğrenci okula gidemedi18 Eylül 2017 Pazartesi 14:23
  • Devlet okullarında 34 bin öğrenci ders başı yaptı18 Eylül 2017 Pazartesi 10:28
  • Devlet okullarında 34 bin öğrenci yarın ders başı yapıyor17 Eylül 2017 Pazar 13:52
  • LAÜ’den yeni sosyal tesis14 Eylül 2017 Perşembe 14:42
  • Yeni öğretim yılı işte bu eksiklerle başlıyor: Tadilatı süren okullar ve eksik öğretmenlerin tam listesi!14 Eylül 2017 Perşembe 13:45
  • İşte Türkiye yurtlarına yerleştirilen 105 öğrencinin tam listesi!14 Eylül 2017 Perşembe 11:36
  • Okulların açılmasına 4 gün kala derslik inşa ediliyor!14 Eylül 2017 Perşembe 09:58
  • ÖSYM boş kalan lisans ve ön lisans programlarına 1 bin 400 ek yerleştirme yaptı13 Eylül 2017 Çarşamba 09:50
  • Finlandiya'da eğitimde devrim: Tüm dersler kaldırıldı13 Eylül 2017 Çarşamba 09:29
  • YDÜ ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı arasında protokol imzalandı12 Eylül 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti