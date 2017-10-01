YDÜ, Dünya Zemin Konferansı’na katıldı

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Konferansın açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Güney Kore’de gerçekleştirilen 19. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansına katıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Konferansın açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon yaptı.

Prof. Dr. Cavit Atalar uluslararası bilim dünyasının konunun uzmanı üst düzey yönetici ve bilim insanı ve uygulayıcılarının yanısıra Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüşme imkanı buldu.