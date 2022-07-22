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YDÜ Dünyanın en iyileri arasında, KKTC'den ise listeye giren tek üniversite

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Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking’in açıkladığı sıralamada, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında, KKTC’den listeye girebilen tek üniversite olarak 301-400 bandında yer aldı.
YDÜ Dünyanın en iyileri arasında, KKTC'den ise listeye giren tek üniversite

Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking’in açıkladığı sıralamada, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında, KKTC’den listeye girebilen tek üniversite olarak 301-400 bandında yer aldı.

 

Shanghai Ranking tarafından, dünya genelinde 196 ülkeden 5 bin üniversitenin değerlendirilmesiyle oluşturulan “2022 Global Ranking of Academic Subjects – Akademik Başlıklarda Global Sıralama” listesi açıklandı. Yakın Doğu Üniversitesi, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında 301-400 bandında yer alarak Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ile birlikte, bu alanda listeye giren üç Türk üniversitesinden biri oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda bu alanında KKTC’den listeye girebilen tek üniversite oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, daha önce Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan “2022 Dünya Üniversite Sıralaması”nda da “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünya üniversiteleri arasında 201-250 bandında yer alarak Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında da birinci sırada yer almıştı.

 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu başarı; araştıran, proje geliştiren ve üreten üniversite vizyonumuzun bir sonucudur.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kısa bir süre önce Times Higher Education tarafından “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çin merkezli Shanghai Ranking tarafından Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 301-400 bandında yer almamız, Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştıran, proje geliştiren ve üreten üniversite vizyonunun bir sonucudur” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Günsel, “Araştırmaya, yayınlar yapmaya ve üretmeye devam ederek, ülkemizi bilim dünyasında en üst sıralara çıkarmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 

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