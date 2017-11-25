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YDÜ durdurulamıyor. OGM Ormanspor: 45 - Yakın Doğu Üniversitesi: 78

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YDÜ durdurulamıyor. OGM Ormanspor: 45 - Yakın Doğu Üniversitesi: 78
Yakın Doğu’dan Deplasmanda Rahat Galibiyet… OGM Ormanspor: 45 - Yakın Doğu Üniversitesi: 78

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin yedinci haftasında, deplasmanda OGM Ormanspor’u 33 sayılık farkla 78-45 yendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta periyotlar; 13-20,  21-42, 32-64 ve 45-78 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-20 önde geçen Yakın Doğu Üniversitesi, Jantel Lavender’in ikinci periodun 3. dakikasındaki basketi ile farkı çift hanelere çıkarttı (15-26). Devreyi de 21-42 önde kapatan Yakın doğu Üniversitesi oldu.

Quanitra Hollingsworth’un dinlendirildiği maçta 8 oyuncunun eşit sürelerle oyun disiplininden kopmadan oynayan Yakın Doğu Üniversitesi 3. çeyreği de 32-64 önde geçti.

Jantel Lavender’in 17 sayı, 12 ribaund ile double double performansına ulaştığı maçı da 45-78 kazanan Yakındoğu Üniversitesi oldu.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Jantel Lavender 17 sayı, 12 ribaund, 2 asist üretirken Courtney Vandersloot 13 sayı, Kayla McBride 11 sayı, Bahar Çağlar 10 sayı, Cansu Köksal 9 sayı,  Ann Wauters 8 sayı, Olcay Çakır 6 sayı, Gökçe Doğan 4 sayı ile mücadele etti.

Ormanspor’da ise Luca Ivankovic 11 sayı, 12 ribaund,  Damla Gezgin ile Simay Karaman 9 sayı üretti.

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