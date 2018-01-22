YDÜ Eczacılık Fakültesi 2017 – 2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017-2018 Güz dönemi mezuniyet töreni, Eczacılık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Sağlık Bilimleri Estitüsü Müdürü Hüsnü Can Başer,öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören,saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mzüik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Erkan Sülün ve Atakan Sarı’nın müzik ziyafeti ile devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış; “Aileler, arkadaşlar, öğretim görevlileri ve seçkin konuklar eşliğinde, bu seçkin öğrenci grubuna diplomalarını sunuyor olmak, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına çok büyük bir onur.Bugün, uzun süren büyük bir çabanın son günü.Bugün, mutluluk ve sevinçleri paylaşmanın günü.Bugün, hepiniz parlak bir geleceğe açılan kapının eşiğindesiniz.” İfadeleriyle başladı.

Prof. Dr. İhsan Çalış; “Unutulmamalıdır ki, Eczacı, Doktorlara, Diğer Sağlık Personeline, Hastalara Ve İhtiyacı Olanlara İlaçlar Konusunda Yardımcı Olabilecek Tek Nitelikli Danışman’dır.”

Mezun olan öğrencilere seslenen Prof. Çalış; “Bugün, sağlık bilimleri dünyasındaki en önemli ve en saygın mesleklerden biri olan eczacılık mesleğinin derecesini alıyorsunuz. Öğrenme hayat boyu sürecektir, gelecekteki kariyerinize bu bilinçle başlamanız çok önemlidir.

Kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bir eczacı diplomasına sahip olmak yeterli değildir. Önemli olan, kişinin sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bir eczacı olmanın beklentilerini en saygın şekilde karşılaması gerektiğidir. Unutulmamalıdır ki, Eczacı, Doktorlara, diğer sağlık personeline, hastalara ve ihtiyacı olanlara ilaçlar konusunda yardımcı olabilecek tek nitelikli danışman’dır” diye konuştu.

Prof. Çalış; “Bugün, Çocuklarınızı, Sizlere Çok Saygın Bir Meslek Sahibi Olarak Teslim Ediyoruz.”

Prof. Dr. İhsan Çalış öğrenci velilerine de seslenerek; “Mezuniyet törenine katılarak, çocuklarınızı ve bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadığınız için hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Bugün, çocuklarınızı, sizlere çok saygın bir meslek sahibi olarak teslim ediyoruz. Çocuklarınızın başarıları ve onlara olan destek ve inancınız nedeniyle sizleri candan kutluyorum.”

“Fakültemiz bu başarısını, verilen eğitimi profesyonel bir dokunuşla daha anlamlı bir sonuca dönüştüren eczacı öğretmenlerimize de borçludur. Fakültemiz, bu açıdan da benzersizdir. Bu fırsatı bize sağladığı için üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Klinik Eczacılık, Farmakognozi, Farmasötik Kimya ve Toksikoloji branşlarında yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizle birlikte onlara danışmanlık yapan siz öğretim üyelerimizi en içten dileklerimle tebrik eder, mezun olan öğrencilerimize de başarılar dilerim” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Uzun Süreden Beri Devam Eden Fiziki Ve Alt Yapı Sorunları Sağlık Bilimleri Fakülte Binası Ve İrfan Suat Günsel Kongre Merkezi’nin Hizmete Girmesiyle Çözüme Kavuşmuştur.”

Prof. Dr. Çalış’ın ardından konuşmasını gerçekleştiren,Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitelerin toplumdaki önemine değinerek, “Kültürümüzün ileri uygarlık safında faaliyetler geliştirmesi kültümüzü yakından ilgilendiren kesimlerinin sağlam bilgi ışığında geliştirmekle mümkündür. Eflatun ve aristodan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil bir bütün olarak fiziki,ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak tanımlar.” diyerek eczacılık fakültesi öğretim elemanlarına şu sözlerle seslendi; “Uzun süreden beri devam eden fiziki ve alt yapı sorunları sağlık bilimleri fakülte binası ve İrfan S. Günsel Kongre Merkezi’nin hizmete girmesiyle çözüme kavuşmuştur. Bugüne kadar artan öğrenci talebini karşılamak ve bilimsel araştırmalarda tasarlanan hedeflere ulaşabilmek için fakültenin cihaz-ekipman donanımları ve akademik kadrosunu güçlendirmek için gerekli adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Sizler öğrencilerimizi sağlık sektörüne, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, mesleki becerilerle donatılmış veya toplumsal sorumluluklarını bilen elemanlar olarak yetiştirdiniz sizlere minnetarız.”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “KKTC Dünyanın En Güvenilir 5 Ülkesi Arasında Yer Almaktadır”

“KKTC’de yüksek öğretime devam eden öğrenci sayısı 110 binin üzerinde olmakla birlikte nüfusa oranla dünayda yüksek öğretime devam eden en fazla öğrenci olduğu ülkedir. Bununla birlikte dünyanın en güvenilir 5 ülkesi arasında yer almaktadır. 2017 yılında açıklanan ABD menşeli bir rapora göre, KKTC özgür ülkeler arasında yer almaktadır. Böyle bir ülkeden mezun oluyor öğrencilerimiz.” diyerek velilere de seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, mezun olan öğrencilere ise “Alacağınız diplomalarınızla birlikte eczacı ünvanını elde etmiş olacaksınız. Her geçen gün artacak deneyim ve bilginizle aranan bir eczacı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Mezuniyetinizi kutluyor, sağlık başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum, yolunuz açık olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Mezun olan öğrenciler adına Ecz. Hüsam Ellin Muhammed Yosef bir konuşma yapmasının ardından, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış tarafından mesleki yemin gerçekleştirildi. Tören diplomaları takdimi ve geleneksel kep atma töteni ile son buldu.