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YDÜ Eczacılık Fakültesi’nin genç eczacıları “Eczacılık Yemini” ederek mesleğe ilk adımlarını attı

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YDÜ Eczacılık Fakültesi’nin genç eczacıları “Eczacılık Yemini” ederek mesleğe ilk adımlarını attı
YDÜ Eczacılık Fakültesi’nin genç eczacıları “Eczacılık Yemini” ederek mesleğe ilk adımlarını attı

Eczacılık Fakültesi’nin genç eczacıları “Eczacılık Yemini” ederek mesleğe ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’den 2023-2024 eğitim yılı bahar döneminde mezun olan 120 genç eczacısı, “Eczacılık Yemini” ederek mesleğe ilk adımlarını attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Birçok öğretim üyesinin katılımı ile yapılan törene, aileler yoğun ilgi gösterdi. Mezuniyet töreninde öğrencilerin başarıları kadar, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin sunduğu kaliteli eğitimin de altı çizildi.

Törenin açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından; Türkçe programdan mezun olan öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahan Saygı; İngilizce programdan mezun öğrenciler ise Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer eşliğinde “Eczacılık Yemini”ni okudu.

Öğrenciler, hocalarının ve ailelerinin gururlu bakışları arasında yemin ederek, meslek hayatlarına adım attılar.

Prof. Dr. İhsan Çalış: “Eczacı; öğreten, aynı zamanda yaşam boyu öğrenen kişidir.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, konuşmasında eczacı adaylarının aldığı eğitimin önemine vurgu yaparak mesleki sorumluluklarının bilincinde olmaları gerektiğini belirtti.

Eczacılık mesleğinin çok yönlü bir meslek olduğunu belirten Prof. Dr. Çalış, “Farklı disiplinleri içerisinde barındıran özgün bir eğitimden geçtiniz. Eğitim programımızı, sizleri topluma karşı mesleki sorumluluk taşıyan, farklı ritimlerden edindiği bilgileri kullanabilen, bu bilgileri yorumlayabilen, sorunları tanımlayabilen, analiz yetenekleri gelişmiş, ahlaki ve etik değerlere uygun birer eczacı olarak yetiştirmeyi hedefleyerek planladık” dedi.

Prof. Dr. Çalış, “Eczacı; hastalara, doktorlara ve halka yardımcı olabilecek tek nitelikli ilaç danışmanıdır. Eczacılık, bilim, sağlık hizmetleri, doğrudan hasta teması, teknoloji, etik ve iş dünyasının bir karışımıdır. Eczacı, son derece nitelikli ve güvenilir bir ilaç uzmanıdır. Eczacı; öğreten, aynı zamanda yaşam boyu öğrenen kişidir” ifadelerini kullandı.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Çalış, meslek hayatlarının başlangıcında olduklarını hatırlatarak, “Artık insan yaşamı ve sağlığı ile doğrudan ilişkisi olan kutsal bir mesleğe sahipsiniz. Bu nedenle kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Yemin metniniz ise sizin için hazırlanmış mükemmel bir yol haritasıdır” dedi.

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