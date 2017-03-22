YDÜ EuroCup finalinin kapısını araladı!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı87-81 yenerek 6 sayılık avantaj elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi rövanş maçında da rakibine üstünlük sağlaması durumunda finale çıkacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynan ve yaklaşık 3 bin kişinin izlediği maça,AngelicaRobinson, QuanitraHollignsworth, EssenceCarson, Kayla McBride ve CourtneyVandersloot beşi ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, etkili taraftar desteğinin yanında rakibinin baskılı müdafaası karşısında mücadelen galip ayrılmayı başardı.

İlk hücumu alan ve maça etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla Mcbride’ın3 sayılık basketiyle mücadeleye önde başladı. Karşılıklı basketlerle skor 5-5 eşitlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ve QuantiraHollihnswroth’unfaulden gelen isabetli serbest atışlarıyla skoru 9-5 yaptı.CourtneyVanderslootturnikeden bulduğu sayılarla 5.39’da skoru 13-5’e çekti. Bu dakikadan sonra oyuna Bahar Çağlar ve Olcay Çakırı dahil eden Yakın Doğu ÜniversitesiQuanitraHollingworth’un basketleriyle 10 sayılık üstünlük sağlayarak skoru 17-7’ye çekti. Periyotta 2.42 kala Yakın Doğu Üniversitesi skoru 24-11’e taşıdı. Tempolu geçen periyodu Yakın Doğu Üniversitesi etkili olduğu hızlı hücumlarla 27- 17önde bitirdi. İlk periyot sonunda QuantiraHollingsworth ve Kayla McBirde 10’ar sayı kaydetti.CourtneyVandersloot ise 9 asist ile oynadı.

İkinci periyoda 10 sayı farkla önde başlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde AnnaVajda oyuna dahil oldu. Periyodun ilk basketi 3 sayıile Galatasaray’dan geldi ve skoru 20-27 yaparak farkı tek hanelere indirdi. Ancak CourtneyVandersloot’tan gelen isabetli 3 sayı veQuanitraHollingsworth’un basketiyle skor 31-20 oldu. Periyodun ilk beş dakikası 33-25 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile geçildi.Rakibinin baskılı müdafaası karşısında Yakın Doğu Üniversitesi 2.07’de skoru 42-29 yaparak Galatasaray’a molayı aldırdı. Mola sonrası maç süresince top paylaşımını etkili kullanan Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı 14 sayı farkla 50-36’lık skorla önde tamamladı. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesi’nde QuanitraHollingsworth ile Kayla McBride 19’ar sayı ile toplamda 38 sayı kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi EssenceCarson'u da devreye sokarak üçüncü periyodun 4 dakikasında farkı 21 sayıya (63-42) çıkardı. Tam saha baskı uygulayan ve savunmasını iyi kullanan ev sahibi ekip Galatasaray 13:0’lık seri yakalayarak 2:50’de skoru 63-55’e getirerek farkı 8 sayıya düşürdü. Periyotta 0:35 kala Yakın Doğu Üniversitesi skoru 69-59 yaptı. Galatasaray farkı kapatmaya çalışsa da periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 72-64 üstün tamamlamayı başardı.

Final periyoduna etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Periyotta ilk üç dakika geride kalırken maç 74-69’luk skorla Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile devam etti.Periyotta 3:51 kala13-0’lık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi farkı 16 sayıya çıkardı (85-69). Galatasaray son saniyelerde skoru 87-81‘e çekerek farkı kapatmaya çalıştı. İki takımında karşılıklı yüksek seriler yakaladığı maçtan Yakın Doğu Üniversitesi 87-81 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde: QuanitraHollingsworth 26 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Kayla McBride 26 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, CourtneyVandersloot 11 sayı, 15 asist, 4 ribaunt, Bahar Çağlar 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, EssenceCarson 6 sayı, 3 ribaunt, AngelicaRobinson 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Galatasaray’da: Moriah Jefferson 31 sayı, 9 asist, 3 ribaunt,MaryiaPapova 15 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, KristineVitola 13 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ile oynadı.

Zafer Kalaycıoğlu: “ Finale Yürümek İstiyoruz…”

Maç sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, her iki takımında elinden gelen mücadeleyi verdiğini söyledi. “Her iki takımı da kutlamak gerekiyor” diyen Baş antrenör Kalaycıoğlu, “Cuma günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta taraftar desteği ile birlikte el ele finale yürümek istiyoruz. Amacımız güzel bir başarı ele etmek ve kupayı kazanmak” dedi.

Rövanş Maçı Cuma Günü…

Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile rövanş maçını, 24 Mart 2017 Cuma günü, saat 19:00’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçta da rakibine sayı üstünlüğü sağlarsa EuroCup’ta finale adını yazdıracak.