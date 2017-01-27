YDÜ EuroCup’ta son 8’e kaldı!

Yakın Doğu Üniversitesi: 85 - Rutronik Stars Keltern: 58

Kadınlar EuroCup’taki mücadelesini yenilgisiz sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ikinci tur ilk maçında deplasmanda 14 sayı farkla yendiği Alman RutronikStarsKeltern Takımınıevinde 27 sayı farkla 85-58 yenerek son 8’e kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynananmaçta, Yakın Doğu Üniversitesi periyotları, 17-12, 37-29, 60-46, 85-58 üstün tamamladı. Süre alan bütün oyuncularının skor ürettiği Yakın Doğu Üniversitesi ribauntlarda 46-31, asistte 20-13 üstünlük sağladı. Maç sırasında hafif sakatlık geçiren QuanitraHollingsvorth tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta, Yakın Doğu Üniversitesi QuanitraHollingsworth, CourtneyVanderslootve KyleMcBride’ın sayılarıyla 5.dakikayı 10-6 üstün geçti. McBride’ın üçlüğü ve EssenceCarson’un basketiyle farkı 9 (15-6) sayıya çıkaran ev sahibi ekip, rakibin sayılarına karşılık ilk çeyreği 17-12 önde kapattı.

İkinci periyota basketle başlayan Alman ekip Yakın Doğu Üniversitesi’nin tecrübeli oyuncuları Elin Eldebrink, AngelicaRobinson, Bahar Çağlar ve KyleMcBride’ın sayılarına engel olamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi son 5 dakikaya 10 sayı üstün girdi: (28-18). Alman takımı, son 2.5 dakikada farkı 4 sayıya indirdi: (30-26). Periyodun geri kalanında 7-3’lük bir seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi devreyi 37-29 üstün tamamladı.

Rutronik StarsKeltern üçüncü periyoda üçlükle başlasa da Yakın Doğu Üniversitesi oyuncularını savunmada zorlandı ve Yakın Doğu Üniversitesi, 15-5’lik seriyle skoru 25.dakikada 52-34 yaptı. RutronikStars’ın çabasının yeterli olmadığı maçta Yakın Doğu Melekleri final periyoduna 14 sayılık avantajla girdi: (60-46).

Mücadelenin son periyodunda Elin Eldebrink’inüst üste 8 sayısıyla giren Yakın Doğu Üniversitesi, 32. dakikada skoru 68-46’ye taşıdı. Skorla tanışan Alman ekip skoru 77-55’e taşıyarak farkı kapatmaya çalıştı ancakskor bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, sahadan 85-58 galip ayrılarak, 8’li Tura kalmayı başardı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 14 sayı, 3 ribaund, 3 asist, CourtneyVandersloot 12 sayı, 3 ribaund, 2 asist, EssenceCarson 13 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Olcay Çakır 11 sayı, 7 ribaund, Elin Eldebrink 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Gizem Başaran 8 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, AnnaVajda 6 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 2 ribaunt, 3 asist ileAngelicaRobinson 2 sayı, 9 ribaunt QuanitraHollingsworth 1 sayı, 1 ribaunt kaydetti.

Rutronik Stars Keltern’de; MailisPokk 14 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, MajaVucurovic 12 sayı, 5 ribaunt, Jasmine Thomas 11 sayı, 2 ribaunt, StephanieWagne 5 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ile oynadı.

Hatay BŞB ile Yola Devam

Euro Cup’ta 8’li tura çıkmayı garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında, 29 Ocak 2017 Pazar günü, saat 16:00’daHatay BŞB ile mücadele edecek.