YDÜ Eurolauge’de perdeyi galibiyetle açtı…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, bu yıl mücadele ettiği Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Euroleauge B grubundaki ilk maçında Famila Schio takımını 67-64 mağlup etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan açılış maçında periyotlar 13-20, 33-33, 49-44 ve 67-64 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta toplamda 42 ribaunt, 16 asist, 7 top çalma elde etti.

İlk periyoda avantajlı başlayan taraf 4-0’la İtalyan takım Famila Schio oldu. Periyotta iki dakika 7-2 Famila Schio’nun üstünlüğü ile geçilince Yakın Doğu Üniversitesine erken molayı aldırdı. Hücum ve savunmada sorun yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk beş dakikada skor bulmakta zorlandı ve rakibi ile fark 8 sayıya kadar çıktı. (11 - 4) Yakın Doğu Üniversitesi’nin top kayıpları ile isabetsiz atışlar yaşadığı periyotta fark 10 sayıya kadar çıktı (18-8). Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot ve Olcay Çakır’la bulduğu sayılarla farkı 7 sayıya düşürdü ve ilk periyot 13-20 İtalyan takımın üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyot karşılıklı hücum fauller ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot ile bulduğu 3 sayılık isabeti ile farkı 6 sayıya indirdi (16-22). Periyotta ilk üç dakika 26 -21 geçildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin hücumlardaki etkinliğini artırdığı maçta 6:10’da fark 4 sayıya indi (22-26). Bir buçuk dakika boyunca iki takımında skor bulamadığı periyotta son dört dakikaya 22-28 girildi. Kayla McBride’ın üç sayılık isabeti ve Ann Wauters’ın asistten gelen sayısıyla skor 27-28’çekildi. Rakibi ile farkı kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Olcay Çakır’la skoru 28-28 eşitledi. Son bir dakikada karşılıklı basketler yaşanırken maçta skor iki kez eşitlendi. Son saniyelerde Kayla Mcbride ve Quanitra Hollingsvorth’den gelen sayılarla ilk yarı 33-33 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta ilk dakikada iki takımda skor kaydedemezken ilk basket Famila Schio’dan geldi ve maçta 33-35 öne geçen taraf oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde ise ilk sayıyı 8:34’de Courtney Vandersloot kaydetti (34-35). Maçın ikinci yarısında savunmasını artıran Yakın Doğu Üniversitesi 6.47’de Elin Eldebrink’den gelen sayı ile maçta 36-35 öne geçti. Courtney Vandersloot’un arka arkaya bulduğu sayılarla fakrı 5’e çıkardı ve skoru 40-35 yaparak üstlüğü ele geçirdi. Kayla Mcbride arka arkaya bulduğu sayılarla skoru 03:08’de 45-37 yaptı. Rakibine pota altını kullanmasına izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi 7 dakikada potasında sadece 4 sayı gördü. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Ann Wauters ile son 1.20’de fark 7 sayıya çıktı 47-39. Maçta üstünlüğü ele geçiren ve oyunu domino eden Yakın Doğu Üniversitesi üçüncü periyodu 49-44 önde bitirdi.

Son periyoda girilirken ilk sayı Famila Sciho’dan geldi(49-45). Yakın Doğu Üniversitesinde bu periyodun ilk basketi Ann Wauters’dan geldi( 51-45). Courtney Vandersloot’un skoru 53-48’e çektiği maçta Famila Schio serbest atışlarla bulduğu isabetli sayılarla farkı kapatarak skoru 53-50 yaptı. Periyotta 5.25’de 53-52 geçilince, Yakın Doğu Üniversitesi molaya gitti. Mola dönüşü Elin Eldebrink’in 3 sayılık isabeti ve Kayla McBride’ın basketiyle ile skor 58-52’ye çekildi. Ann Wauters ve Quanitra Hollingsvorth ile skor bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğünü sürdürerek 2:40’da 8 sayı farkla skoru 62-54’e çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride’dan bulduğu sayılarla kötü başladığı maçı 67-64 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 18 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, Kayla McBride 15 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Quanitra Hollingsvorth 13 sayı, 16 ribaunt, Ann Waunters 13 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır 11 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Elin Eldebrink 8 sayı, 3 ribaunt,1 asist , ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Famila Schio’da; Jolene Anderson 17 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Endene Miyem 10 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Marzia Tagliamento 11 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Kathrin Ress 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Isabelle Yacoubou 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist kaydetti.

KALAYCIOĞLU: “YDÜ'NÜN İSMİNİ MARKALAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ismini markalaştırmak istediklerini belirterek Kuzey Kıbrıslı destekçilerine teşekkür etti.

Baş antrenör Kalaycıoğlu, “Gerçekten kötü başladık ama kenedimize geldik ve maçı berabere getirdik. Euroleauge’de hiçbir maçın kolay olmadığını bu maçla beraber gördük. Başarılı olmak istiyorsak kendi sahamızdaki maçları kaybetmemek gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesini başarıyla temsil edebilmek ve ismini markalaştırmak için bizlerin başarılı olması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bizleri temsil eden herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.