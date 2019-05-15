YDÜ ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Su Konferansı yoğun bir katilimla tamamlandi

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İkinci Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Su Sorunları Konferansı” tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, dört gün süren konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla, Konferans Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Konferans Bilim Kurulu Başkanı; Prof. Dr. James La Moreaux, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli yaptı.

Konferansta ayrıca 2007 Nobel Ödül sahibi Dr. Azhari Fatahalla Ahmed de “Küresel İklim Değişikliği” konusunda katılımcılara hitap etti.

Konuşmalarda, ülkedeki su ihtiyacı ve mevcut durumun yönetiminin yanı sıra, dünyanın hemen her ülkesinde insanların halen su kıtlığı, su kalitesi sorunu ve su yönetimi sorunu ile boğuşmaya devam ettiği belirtildi. Ani ve şiddetli yağan yağmurlar karşısında doğacak maddi ve manevi kayıpları önlemeye yönelik olarak ülke ölçeğinde afet planlamasına ihtiyaç duyulduğuna da vurgu yapılan konuşmalarda, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi ve altyapı eksikliklerinin süratle giderilmesi gerektiği kaydedildi. Konferansta sunulan bildiriler dünyaca ünlü Springer tarafından özel sayı olarak yayınlanacak.

“Su Miktarı ve Kalitesi Yetersiz…”

Konferansın açılış konuşmasını yapan konferans başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Akdeniz Ülkeleri Su Sorunları” isimli konferansını 22 yıl sonra ikinci kez yeniden düzenlediklerini belirterek, su miktarının yetersizliğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Gökçekuş; “22 yıl önce gerçekleştirdiğimiz o gün de sadece kendi ülkemizin değil, birçok Akdeniz ülkesinin ve bunun yanında dünyadaki birçok ülkenin su sorunları vardı, bugün de var. Üstelik bu süre zarfında; dünya nüfusu artmaya devam ederken, buna paralel olarak zaten kıt ve sınırlı olan insanlık için yaşam kaynağı olan suya, gerek içme ve kullanıma amaçlı, gerekse tarımsal ve endüstride kullanılmak üzere duyulan ihtiyaç daha da artmıştır. O gün de sahip olduğumuz su miktarı ve kalite açısında yeterli değildi. Bugünde yeterli değil” dedi.

Yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konan projeksiyonlarda 2050 yılında nüfusun 9 milyarı geçeği ve su sıkıntısının çok daha fazla ülkede ve daha şiddetli biçimde hissedileceği yönünde olduğunu aktaran Prof. Dr. Gökçekuş, su güvenliğinin olmadığı bir ortamda, gıda güvenliğinden de bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. Yağışların azalıp, sıcaklık değerlerinin arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Gökçekuş, olumsuz gelişmelerin özellikle ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz'in Doğu kesimlerinde daha şiddetli olacağını kaydetti.

Maden Atıkları, Tarım Alanlarında Kullanılan Suni Gübreler ve Tarımsal Mücadelede Kullanılan Kimyasallar Suyun Kalitesini Bozuyor…

Güzelyurt bölgesinden, kıyıdan içerilere doğru ciddi miktarlarda deniz suyu girişimi olması, bunun neticesinde ise yeraltı su kaynağında aşırı tuzlanmalar görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, özellikle kurak dönemlerde dere yatakları ile gölet alanlarına her türlü çöp ve moloz atıklarının dökülmesi, Lefke bölgesindeki maden atıkları, tarım alanlarında kullanılan suni gübreler ve tarımsal mücadelede kullanılan kimyasallar da mevcut suyun kalitesini bozduğunu söyledi.

Asrın Projesi KKTC’ de Yaşanan İçme Suyu Probleminin 50 Yıllık Bir Zaman Dilimi İçin Ortadan Kaldırdı…

Ülkedeki su sorununu çözmek için Türkiye’den borularla su getirmeye verildiğinden de bahseden Prof. Dr. Gökçekuş, “Bu sayede 75 milyon metreküp su 107 kilometrelik bir boru hattıyla KKTC’ye getirilmiştir. Proje KKTC’ de yaşanan içme suyu probleminin 50 yıllık bir zaman dilimi için ortadan kaldırmıştır. Diğer yandan, içme suyu ihtiyacını karşıladıktan sonra geriye kalan suyun, tarımsal amaçlı kullanılabilmesi için bir tünelle Güzelyurt ovasına iletilebilmesiyle ilgili çalışma ise sürmektedir” dedi.

Başta Türkiye Olmak Üzere Komşu Ülkeler Su ve Hidrokarbon Kartını Doğru Kullanabilirse Doğu Akdeniz Bir Barış Gölüne Döner…

Su ve Gıda güvenliği kadar, bir diğer önemli hususun da ‘enerji güvenliği olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Gökçekuş, Akdeniz’in Doğusu’nun, bölgede önemli miktarda doğalgaz bulunmasının ardından önemli bir hale geldiğini ve suyun doğru yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Gökçekuş, Bölgede yapılması gereken su zengini olmayan, ancak güney sahillerinde her yıl denize akıp giden milyarlarca metreküp suyun değerlendirilmesi, tıpkı Türkiye ile KKTC arasında İnşaatı başarıyla gerçekleştirilen boru hattı gibi, yeni boru hatlarının komşu ülkeler arasında döşenmesidir. Bu projeler sayesinde Türkiye bölgede gücünü artırırken, Doğu Akdeniz hidropolitiği üzerinde de etkin rol oynayabilecektir. Kısacası, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkeler su ve hidrokarbon kartını doğru kullanabilirse Doğu Akdeniz bir barış gölüne döner, bundan herkes kazançlı çıkar.”

Dr. Azhari Fatahalla Ahmed; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bulunmaktan Mutluyum…"

2007 yılında küresel iklim değişikliği konusundaki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Azhari Fatahalla Ahmed yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çevre sözleşmesinin güncel durumu ile Paris Antlaşmasına değinerek özetledi. Ayrıca kompütasyonel teknolojinin özellikle gelişmekte olan ülkeler için ulusal seviyede kabul edilebilir ve uygulanabilir yönetmenlikler oluşturmadaki öneminden bahsetti.

Dr. Azhari Fatahalla Ahmed, Kuzey Kıbrıs gibi güzel bir ülkede bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek bu değerli konferansı düzenleyerek ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Prof. Dr. James La Moreaux; "Konferansta Sunulan Değerli Yayınlar Springer’in Özel Bir Sayısında Ele Alınacak…"

Konferansın Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. James La Moreaux da yaptığı konuşmada, Springer kapsamında ele alınan bilimsel yayınlar ve aktiviteler konusunda bilgiler paylaştı. Prof. Dr. James La Moreaux Yakın Doğu Üniversitesi'nin düzenlediği WPMC 2019 konferansı kapsamında sunulan değerli yayınların da Springer’in özel bir sayısında ele alınacağı müjdesini de verdi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli: "Bu Konferans Suyun Nasıl İdare Edileceği Konusunda Farkındalık Yaratacak…”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz de bir ada ülkesi olduğunu ve insanların kaliteli, yeterli miktarlarda su ihtiyacı olduğunu belitti. Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesine teşekkür eden Benli, bu konferansın suyun nasıl idare edileceği konusunda farkındalık yaratacağını söyledi.

Gönyeli Kenti için içme ve kullanım suyunu yönetmenin önemini belirterek, yağmur suyu yönetimi için imar planı, akifer planları ve su altı yapılarının tamamlanması gerektiğini, yağmur sularının her damlasının değerlendirilmesi gerekliliği ve etkin belediyeciliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt: Yakın Doğu Üniversitesi Bilim, Sanat ve Eğitim Alanında da Üst Sıralarda Yerini Aldı…"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ta, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıllar içerisinde fiziksel olarak gelişim gösterdiğini, yalnız fiziksel gelişimin yeterli olmadığını, üniversitenin bilim, sanat ve eğitim alanında da üst sıralarda yerini aldığının altını çizdi. Doç. Dr. Kurt, Üniversitenin 2018 yılında öğretim üyesi basına düşen makale sayısında Kıbrıs’ta 1. Türkiye’de 3. sırada olduğunu söyledi.

Gürkan Yağcıoğlu: "Mühendisliğe Gereken Değer Verilmeli…"

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da, su sorunu yaşadığımız ülkemizde bu yıl aşırı yağışların sebep olduğu sorunlarla yüzleştiğimizden bahsetti. İlk kez can kayıpları verilen aşırı yağış ve sebep olduğu sel felaketinin oda üyeleri tarafından sebeplerinin araştırıldığı, detaylı bir rapor hazırlandığını söyledi. Söz konusu raporda suyun denize ulaştırmanın bir başarı olmadığını belirten İnşaat Mühendisliği Odası Başkanı, suyu yönetebilmek gerektiğini ve gerekli risk haritalarının hazırlanmasının öneminden bahsetti.

Dr. Evren Yıldız, Türkiye’den KKTC’ye Su Transfer Projesi’’ İle İlgili Teknik Detayları Paylaştı…

Konferansa Türkiye Devlet Su İşlerini temsilen katılan Dr. Evren Yıldız da, sunumunda '‘Türkiye’den KKTC’ye Su Transfer Projesi’’ ile ilgili teknik detayları paylaştı. Ayrıca projenin tasarlanması ve yürütülmesi ile ilgili tüm aşamaları detaylarıyla gösteren bir video sunumu ile konuşmasını tamamladı.