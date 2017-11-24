YDÜ farka koştu

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleuage Kadınlar beşinci haftasında evinde konuk ettiği Polonya’nın Wisla Canpack takımını 28 sayı farkla 87-59 mağlup ederek B grubundaki liderliğini sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Elin Eldebrink, Ann Wauters ve Jantel Lavender beşiyle başladı. Maçta periyotlar; 22-16, 44-32, 59-38 ve 87-59 tamamlandı. Asist ve ribauntlarda üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesinde oynayan tüm oyuncular sayı kaydetti.

Maça etkili başlayan taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Maçın ilk sayısı Ann Wauters’dan geldi. Courtney Vandersloot’un hızlı hücumuyla pota altında sayı bulmasıyla Yakın Doğu Üniversitesi 4-0 öne geçti. Periyotta 5.11 6-6 eşitlikle geçilirken, Jantel Lavender ve Ann Wauters’ın basketleriyle Yakın Doğu Üniversitesi skoru 12-6’ya çekti. Periyoda 2:06 kala skor 16-12 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Kayla McBride ve Elin Eldebrink’den gelen isabetli sayılarla 00:58 skor 20-14 oldu ve molaya gidildi. Son saniyede Jantel Lavender’in basketiyle ilk periyot 22-16 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyoda Jantel Lavender’in faulden gelen serbest atışlarıyla başlandı (24-16). Periyotta ilk iki dakika Yakın Doğu Üniversitesinin farkı 10 sayıya çıkardığı 28-18’lik skorla geçildi. Kayla McBride 07:15’de isabetli 3 sayılık basketi ile skor 30-20 oldu. Periyotta Ann Wauters’ın isabetli basketiyle fark 12 sayıya çıktı (32-20). Yakın Doğu Üniversitesinin hızlı hücumlarla etkinliğini sürdürdüğü periyotta beş dakika 13 sayı farkla 36-23 geçildi. Rakibi ile farkı kapatmaya çalışan Wisla Canpack 4.15’de rakibi ile farkı 9 sayıya çekerek skoru 36-27 yaptı.

İlk yarının bitimine 2.07 kala Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin potasına 40 sayı bıraktı (40-27). Maçta kontrolü sağlayan ve oyunu domino eden Yakın Doğu Üniversitesi periyot sonunda soyunma odasına 11 sayılık farkla 44-33 üstün gitti. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesi rakibi karşısında 13-4 asist üstünlüğü sağlarken Jantel Lavender 18 sayı ile en skorer isim oldu. Courtney Vandersloot da 6 ribaunt kaydetti.

Maçın ikinci yarısında etkili olmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi ilk dakikada Kayla McBride ile 4-0’lık seri yakaladı (48-33). İki dakika boyunca iki takımında skor bulmakta zorlandığı periyotta 06.07 Yakın Doğu Üniversitesinin farkı 19 sayıya çıkardığı 52-33’lük skorla geçildi. Konuk ekip Wisla Canpack bulduğu isabetli sayılarla skoru 52-38’çekti(04.04).

Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride, Courtney Vandersloot skoru 56-38 yaptı. (03:03). Periyotta 1.39 geçilirken Cansu Köksal maçın ilk üç sayılık basketini rakibin potasına bıraktı ve 59-38’lik skorla Yakın Doğu Üniversitesi üçüncü periyodu 21 sayı farkla kapattı.

Yakın Doğu Üniversitesinin üstün başladığı final periyodunda ilk iki dakika 63-43 geçildi. Yakın Doğu Üniversitesinde Kim Mestdagh, Cansu Köksal ile skor 71-47’ye taşırken fark da 24 sayıya çıktı(06.34). Periyotta 3.50’ye girilirken skor 78-48 oldu, fark da 30 sayıya çıktı. Maçın başından itibaren kontrolü elinde tutan ve rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi 87-59 maçtan galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Jantel Lavender 20 sayı, 10 ribaunt, Kayla McBride 13 sayı, Courtney Vanderslot 4 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Ann Wauters 14 sayı, 7 ribaunt, Olcay Çakır 10 sayı, 4 asist, Cansu Köksal 8 sayı, Elin Eldebrink 4 sayı, 7 asist, Gökçe doğan 5 sayı, Bahar Çağlar 4 sayı, 5 ribaunt, Kim Mestdagh 5 sayı, 3 ribaunt kaydetti.

Wisla Canpack’da; Leonor Rodriguez 11 sayı, 5 ribaunt, Cheyenne Parker 13 sayı, 6 ribaunt, Maurita Reid 8 sayı, 3 ribaunt, Magdalena Zietara 7 sayı ile oynadı.

Altıncı Hafta Konuk Fenerbahçe…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague altıncı haftasında aynı grupta mücadele ettiği Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı maç, 29 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.