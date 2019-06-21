YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Bahar Dönemi mezuniyet törenine evlilik teklifi damga vurdu

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene mezun olan bir öğrencinin evlilik teklifi damgasını vurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkleri’nin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende yer alan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının müzik dinletisi ile tango gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Diploma takdimin ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunlarından Özgür Duyan adlı öğrencinin salonda bulunan kız arkadaşını sahneye davet ederek sürpriz evlilik teklifinde bulunması coşkuyla ayakta alkışlandı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul; “Temel Bilimler Fakülteleri Bir Üniversitenin Olmazsa Olmazı Niteliğindeki Fakültelerdir...”

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul törende yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 1988 yılında kurulmuş genç ve dinamik bir üniversite olduğunu belirterek, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Yakın Doğu Üniversitesinin ilk fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özkül, “Fen-Edebiyat fakülteleri bir diğer adıyla temel bilimler fakülteleri bir üniversitenin olmazsa olmazı niteliğindeki fakültelerdir. Fen Edebiyat Fakültemizin vizyonu eğitiminde klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgi birikimine sahip kendi kendine yetebilen gençler yetiştirmek. Yetiştirdiğimiz gençlerin sadece alan meslek bilgisi aktaran değil alanında yeni bilgiler ve yorumlar kazandıran kişiler olmasını sağlamak en büyük amacımızdır. Fakültemizden mezun olan gençlerin kendi kendilerine yetebilen bireyler olarak aramızdan ayrılmaları bizim için en önemli hedeflerden bir diğerini teşkil etmektedir” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2018 yılında uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yapılan 1200 yayın ile Kıbrıs’taki üniversiteler arasında birinci Türkiye’deki üniversiteler arasında ise üçüncü sırada olduğunu anımsatan Prof. Dr. Özkul, fakültenin 2018 yılında yapılan yayınlarda üniversite içerisinde ilk üçte yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Özkul şunları dile getirdi: “Fakültemiz başarılarına 2018 yılında yeni bir başarı daha ekleyerek YÖK tarafından Fen-Edebiyat Fakülteleri için akredite veren tek kurum olan FEDEK tarafından akredite edilmiştir. Böylece Fakültemiz bölümlerinin tarafsız bir kurum olan FEDEK tarafından akredite edilmesi fakültemizin değerini bir kat daha artırmıştır.”

Son olarak mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Özkul, “Şimdi emeklerinizin karşılığını alma gününüz. Aldığınız kaliteli eğitimim faydalarını görme günü. Artık yuvadan uçma gününüz geldi. Hepinizi tebrik ederim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan; “Öğrencilerimizi Gelişen Dünyanın Gerekliliklerine Uygun Bir Eğitim ile Buluşturuyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ise yaptığı konuşmada, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin yeni mezunlarının yeni hayatlarına adım atmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Fen Bilimlerinden, Sosyal Bilimlere, Güzel Sanatlardan, Sağlık Bilimlerine ve Eğitim Bilimlerine kadar geniş bir yelpazede akademik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Doç. Dr. Tüzünkan, öğrencilerine gelişen dünyanın gerekliliklerine uygun bir eğitim ile buluştururken, eleştirel düşünceyi beslemek ve yaratıcı yeteneği özgür bırakarak öğrencileri bilgilendirmek, aydınlatmak ve toplumu geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Öğrencileri akademik veya çalışma hayatlarında kendine özgü düşünceye sahip olabilen, yaratıcı düşünce gücüne sahip, insani değerlere önem veren, sürekli öğrenmeyi prensip edinmiş bireyler olarak topluma kazandırma çabası içerisinde olduklarından söz eden Doç. Dr. Tüzünkan, üniversitenin projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirme hedefiyle 4. nesil üniversite modelini uygulamaya başladığını dile getirdi.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde; bilimsel bilgi ve deneyimin, teknoloji ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak amacıyla üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu. Ayrıca akademik bir kurum olarak bilime yönelik çalışmaların hızla devam etmesi, yurt dışı anlaşmaları, patent sayılarının artırılması ve ülkemize daha nitelikli mezun kazandırılması çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Ülkemize Kültürel ve Bilimsel Katkı Sağlamayı Kendine Öz Görev Olarak Benimseyen Bireyler Yetiştirmeye Devam Edeceğiz…

Mezunlarının ezberleri bozup değişimi gerçekleştireceklerine, asla olanla yetinmeyip, hep daha ileriye doğru gideceklerine inanç belirten Doç. Dr. Tüzünkan, ülkemizin tarihsel mirasına ve yarınlarına ışık tutan, ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılaplarını benimsemiş, en önemlisi de ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı kendine öz görev olarak benimseyen bireyler yetiştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Son olarak mezun öğrencilere de seslenen Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Edindiğiniz bilgilerle ufkunuzu geniş tutun, hayat boyu öğrenmeye devam edin, bilgilerinizi tazeleyin ve hedefiniz daima tüm dünya olsun. Dürüst, ahlaklı, çağdaş, kendisine güvenen, ileri görüşlü bireyler olarak sizin için, toplumunuz için, insanlık ve tüm dünya için yapabileceğiniz çok güzel şeyler olacağını siz de, biz de biliyoruz. Sizinle bir kez daha gurur duyuyoruz. Başarılarınızın sizden sonra mezun olacak öğrencilerimize ilham olması dileğiyle...Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatınızda göstereceğiniz her yeni başarı, Yakın Doğu Üniversitesini daha da yüceltecek, bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktır. Sizi sevgiyle uğurluyoruz’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Alanında Üzerine Düşeni Yerine Getiriyor…

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında; “Fen Edebiyat Fakülteleri üniversitelerde yalnız eğitim veren kurumlar olmasının yanında araştırmalara da önem veren kurumlardır. Fen-Edebiyatsız üniversiteler düşünülemez. Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’de üzerine düşeni yapmaktadır. Bunun en iyi göstergesi de verilen mezunlardır. Sizler ülkemizin, toplumumuzun gururusunuz” ifadelerini kullandı.

“Düşünmeyi Sorgulamayı ve Yılmadan Devam Edebilmeyi Öğrendik…”

Törende, Türk öğrenciler adına Fen-Edebiyat Fakültesi birincisi Perihan Taş ile Uluslararası öğrenciler adına Aisha Sharif Khalid Mohamed El Lahdally birer konuşma gerçekleştirdiler.

Türk öğrenciler adına konuşan Perihan Taş, “Her başarılı öğrencinin farklı bir hikayesi var; benim hikayemde bu rolü üstlenen ailem ve dostlarıma teşekkür ederim ve eklemek isterim ki her başarı sabır ve disiplinle çalışmayı gerektirdiği kadar aile, arkadaşlar ve hocalardan oluşan başarılı bir ekip çalışmasını da gerektirir. Bu yolda ilerlerken düşünmeyi, sorgulamayı, yılmadan devam edebilmeyi öğrendim. Öğrendiğim her şey için ilk olarak bölüm başkanım Sn. Prof. Dr. Çakıcıya, diğer hocalarıma ve aileme teşekkür ediyorum” dedi.

Evlilik Teklifi Mezuniyet Törenine Damgasını Vurdu…

Konuşmaların ardından Fen –Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları tarafından öğrencilere diplomaları takdim edildi. Takdimin tamamlanmasının ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunlarından Özgür Duyan, salonda bulunan kız arkadaşını sahneye davet ederek evlilik teklifinde bulundu. Duyan’nın aldığı evet cevabı ile salonu dolduran misafirler tarafından uzun süre coşkuyla alkışlandı. Tören, mezunların keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.