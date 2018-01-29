YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi...

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Kütüphane Salon 4’te yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Girne Üniversitesi Rektörü ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Salihoğlu,Enstitü Müdürleri,Bölüm Başkanları,Öğretim Üyeleri,Öğrenciler ve Aileleri katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü hocalarının sunduğu müzik dinletisi ile devam etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; “En Üst Düzeyde Eğitim Yapmamızı Hem Yakın Doğu Üniversitesi Yönetiminin Sonsuz Desteğine Hem de Yakın Doğu Üniversitesi’nin Enstitülerine Borçluyuz. “

Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Fen Edebiyat fakülteleri üniversitelerde yanlız eğitim veren kurumlar olmasının yanında araştırmalara da önem veren kurumlardır. Fen-Edebiyatsız üniversiteler düşünülemez. Bu kapsamda fakültemizde üzerine düşeni yapmaktadır. Bunun en iyi göstergeside vereceğimiz mezunlarıdır. Mezunlarımızın yapısına baktığımız zaman gerek AB normları gerekse Uluslararası yeterlilikler düzeyinde en üst düzey olan lisan, lisanüstü, doktora mezunlarıdır. En üstdüzeyde eğitim yapmamızı hem Yakın Doğu Üniversitesi yönetiminin sonsuz desteğine hem de Yakın Doğu Üniversitesi’nin Enstitülerine borçluyuz.” İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Salihoğlu; “Öğretim Elemanlarımızın Yapmış Oldukları Uluslararası Bilimsel Yayın Sayısı 80’nin Üzerindedir.”

“Geçtiğimiz bir yıl içerişsinde öğretim elemanlarımızın yapmış oldukları uluslararası bilimsel yayın sayısı 80’nin üzerindedir. Bu da şu demek oluyor. Her bir öğretim elemanının yaptığı yayın sayısı 2’nin üzerindedir. Bu sayı yanlız Kıbrıs’taki üniversitelerimizin değil, Anavatan üniversitelerimizin de ulaşmaya çalıştığı bir sayıdır.”

Prof.Dr.İlkay Salihoğlu Öğretim üyelerine de bu vesileyle; “gerek mezunlarımızın başarısı gerekse uluslararası yayın başarısı sizlerin eseridir. Sizlere teşekkür etmek boyun borcudur.” dedi.

Prof. Dr. Salihoğlu ailelere de seslenerek; “Gururumuz mezun gençler sizlerin sevgisi ve özverisi ile yoğrulup yetişti. Ne kadar gurur duysanız azdır. Sevinin ve övünün sizleri kutlarım.” Diyerek mezun öğrencilere de; “Yaşamınızın önemli bir aşamasını başarı ile tamamlamış oluyorsunuz ve yeni bir yola adım atıyorsunuz. Mezun olurken Yakın Doğu Üniversitesi bayrağını daha ileri taşıyacağınızdan eminim. Sizler bizim gururumuzsunuz,sizler ülkemizin,toplumumuzun ve ülkemizin gururusunuz. Sizleri kutlar, yeni yaşamınızda başarılar dilerken, yaşam yolunuz ve bahtınız daima açık olsun aydınlıkta olsun.” diyerek sözlerine son verdi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Martin Luther King ‘Benim Bir Hayalim Var’ Diye Yola Çıkmıştır.”

Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ söz alırken, “Eflatun ve aristodan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.” diyerek sözlerine başladı ve üniversitelerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel amacı kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan,toplumsal ve tarihi değerleri gözeten, akılcı,yaratıcı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir.” Sözlerine, hedeflerinin dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almak olduğunu vurgulayarak devam etti.

“Hepinizin bildiği üzere Martin Luther King ‘Benim bir hayalim var’ diye yola çıkmış, Johon Lennon ise kulaklarımıza hayal etmeyi fısıldamıştır. Sizlerde sıklıkla hayal kurmalısınız ve hayallerinizin peşinden gitmelisiniz.” diyerek öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Şnalıdağ,“Pek çok bilimsel veri hayal kurma ile ülkelerin gelişmişliği arasında bir paralelliğe işaret etmektedir. Bu bağlamda hayal kurabilen Türk gençlerinin oranı,nüfusun sadece yüzde 2.2si kadardır. Oysa bu oranlar OECD ülkelerinde gençlerde yüzde 11, Kore’de ise yüzde 22’ye kadar ulaşmaktadır. Bir çok kez hayaller başlangıçta imkansız görünsede daha sonra olası ve yeterince istekli olunursa sonunda kaçınılmaz olurlar.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Sizlere Öğretilen Bilimsel Ve Etik Kurallara Daima Sadık Kalınız.”

Prof Dr. Şanlıdağ; “Elinizden geldiğince toplumunuza hizmet ediniz. Sizlere öğretilen bilimsel ve etik kurallara daima sadık kalınız. Buradan ayrıldıktan sonra da mesleki tecrübelerinizi artırmaya yönenelik faaliyetlere devam ediniz. Her geçen gün artacak bilgi,birikim ve deneyiminizle kendi alanlarınızda aranan birer uzman olacağınıza yürekten inanıyoruz.

Bu vesile ile şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetlerinizi kutluyor, yeni yaşamınızın sizlere sağlık,başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Fen- Edebiyat Fakültesi mezunları adına Cansu Değirmenci bir konuşma gerçekleştirirken, Yabancı öğrenciler adına İsa Baba, Takutva Anol Canvabo birer konuşma gerçekleştirdi Diploma takdiminin ardından ise tören geleneksel kep atma töreni ile son buldu.