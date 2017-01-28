YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkliler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kurt, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından müzik dinletisiyle devam etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; " Yaşam Kapısını Açmaya Hazırlanıyorsunuz"

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Salihoğlu mezun öğrencilere seslenerek,“sizler yeni bir hayatın ilk adımını bu törende atmaktasınız, tüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yaşam kapısını açmaya hazırlanıyorsunuz. Mezunların bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ardından Fen Edebiyat Fakültesi 1.si Ahmet Fatih Şener öğretim elemanlarına seslenerek, “tüm mezun arkadaşlarım adına bugün size hitap etmekten gurur duyuyorum, yorucu bi maratonun ardından girdiğimiz iyi kötü bir çok anıyı geride bırakarak mezun olduğumuz üniversite hayatımızda güzel ülkemizi aydınlatmak için çağdaş bilimin ve akıl düşüncenin ışığını bizlere veren, tüm Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerine, aynı zamanda psikoloji bölümünün öğretim üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ailemize de teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek hayatları boyunca başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Şenol Bektaş; " Edindiğiniz Tüm Tecrübelerin Hayatınızda Olumlu Yönde Karşınıza Çıkmasını Diliyorum"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ise konuşmasında, Fen Edebiyat fakültesinin mezunu olmanın çok değerli bir meziyet olduğunu bu nedenle mezunları ayrıca tebrik ettiğini söyledi. Mezunların mutluluğunu paylaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Bektaş, “4 yıl boyunca uğradığınız değişimden dolayı artık hazır hale geldiniz. Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitimi dışında kampüsünde vakit geçirerek farklı deneyimler elde ettiniz. Edindiğiniz tüm tecrübelerin hayatınızda olumlu yönde karşınıza çıkmasını diliyorum. Sizlerin hem kendi hayatınızda hemde toplumda karanlıkta parlayan birer yıldız olması dileğiyle…” diyerek mezunlara anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Yüksek Lisans ve Lisans Mezunu Öğrencilere Diplomaları Takdim Edildi.

Yüksek Lisans öğrencilerinden Güliz Çetinbakış konuşmasında, lisans üstü eğitimini Kıbrıs’ta yapmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Ebru Çakıcı’ya teşekkürlerini sunarak, en iyi eğitim veren üniversitenin Yakın Doğu Üniversitesi olduğunu sözlerine ekledi.

Törende Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İngilizce Psikoloji Bölümü, Türkçe Psikoloji Bölümü diplomalarını aldı.

Mezunlar tarafından hazırlanan mezuniyet slayt gösteriminin ardından mezun öğrenciler keplerini atarak mezuniyetlerini kutladılar.