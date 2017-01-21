YDÜ Fenerbahçe derbisinde!

Yakın Doğu Üniversitesi ligde 24 puanla ikinci sırada, sarı lacivertli ekip ise 25 puanla 1. sırada yer alıyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde ülkemizi temsil eden YDÜ Kadın Basketbol Takımı ligin 14. haftasında, sezon başından beri liderliği elinde tutan Fenerbahçe ile zirve için kapışacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ligde 13 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 12 galibiyet alan Yakın Doğu Üniversitesi’ni, 22 Ocak 2017, Pazar günü saat 15.30’da Fenerbahçe Metro Enerji Arena’da ağırlayacak.

İki takımın zirve mücadelesi TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

KALAYCIOĞLU: “ ZOR MÜCADELEDE SAHADAKİ GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ”

Fenerbahçe ile çıkacakları zorlu derbi maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, iki takımında gücünü sahada göstereceği zor ve çekişmeli bir maç olacağı yorumunda bulundu. Sahasında yenilgi yüzü görmeyen ve taraftarının desteği ile tüm maçları kazanan Fenerbahçe’nin zirve yarışında tüm gücünü ortaya koyacağını belirten Baş Antrenör Kalaycıoğlu, ligde güçlü oyuncu kadrolarına sahip takımların hiç de kolay olmayacak bir mücadele vereceklerini söyledi. Kalaycıoğlu, “Sarı lacivertli ekip sadece ligin 7. haftasında Mersin deplasmanında mağlubiyet alan, ciddiye alınması gereken bir takım. Onlar bir mağlubiyetle ilk sırada bizde iki mağlubiyetle ikinci sırada, dolayısı ile burada sahadaki mücadele çok önemli. Bulunduğumuz sıralardaki farkı göstermek gerekiyor artık. Oyuncularımızdan kendilerini rakiplerine karşı ellerinde geleni yapmalarını ve kendilerini göstermelerini bekliyoruz. Zor ve güzel bir maç için hazırız” dedi.