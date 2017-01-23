YDÜ finale bıraktı...

Fenerbahçe: 76 – 64 Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı liderlik maçında Fenerbahçe’ye 76- 64 mağlup oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bu yenilgiyle birlikte ligde 3. mağlubiyetini almış oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Metro Enerji Arenada oynanan, mücadele gücü yüksek ve sert geçen maçta, Fenerbahçe son saniyelerde bulduğu üçlüklerle maçtan galip ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta ribauntlarda üstünlük sağladı.

Maçın ilk basketi Yakın Doğu Üniversitesi’nden Courtney Vandersloot’tan geldi. İlk periyotta ilk üç dakika 7-2 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile geçildi. Maçın ilk beş dakikası Yakın Doğu Üniversitesinden Courtney Vandersloot ile Fenerbahçe’den Lavender düellosuna sahne olurken 5. dakika 15-10’luk skorla tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi periyotun bitimine 3 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi ancak sayı bulan sarı lacivertliler ilk periyodu 22- 18 önde tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesinin rahat hücum etme imkanı bulduğu ikinci periyotta 7-0’lık seri yakalayarak skoru 3. dakikada 25-24 lehine çevirdi. Periyotta Courtney Vandersloot aralardan geçerek boş turnikeler buldu. Pota altını etkili kullanmaya başlayan Fenerbahçe bulduğu sayılarla periyodu 40- 33 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda iyi savunmayla başlayan Fenerbahçe 3. dakika dolmadan farkı 11 sayıya (46-35) çekti. Alan savunmasına dönen Yakın Doğu Üniversitesi Bahar Çağlar ve Angelica Robinson’la sayı üretse de 5. dakikayı 13 sayı geride geçti. (51- 38) Fenerbahçe 23-13'lük periyod skoruyla dördüncü çeyreğe 63-46 önde girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi maçın bitimine 7 dakika kala pick and roll hücumlarıyla farkı 8 sayıya (65-57) düşürdü. Fenerbahçe'nin faul hakkının dolmasıyla Yakın Doğu Üniversitesi 6 dakika kala çizgiye gitmeye başladı, 5 dakika kala skor 65-58 oldu. Fenerbahçe 4 dakikalık aradan sonra skor buldu. Son üç buçuk dakikaya 68-62'lik skorla girildi. İki buçuk dakika kala Yakın Doğu Üniversitesinden Kayla McBride'ın fast-break sayısı ile fark 4 sayıya düştü: 68-64.

Yakın Doğu Üniversitesi hücumunda hakemler Courtney Vandersloot’un ayağına istem dışı çarpan topa ihlal kararı verdikten sonra 01:14 kala Quigley'in üçlüğü ile Fenerbahçe 7 sayılık (71-64) avantaj yakaladı. 49 saniye kala bir üçlük bulan Fenerbahçe sahadan 76-64 galip ayrıldı.

ÖNE ÇIKANLAR...

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Quanitra Hollingsworth 15 sayı, 13 ribaund, Kayla McBride 11 sayı (0/6 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Courtney Vandersloot 15 sayı, 4 ribaund, 7 asist, Bahar Çağlar 8 sayı, 5 ribaunt, Angelica Robinson 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Olcay Çakır, 5 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile performans sergiledi.

Fenerbahçe’de; Jantel Lavender 17 sayı, 15 ribaund, 5 asist, Sandrine Gruda 18 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Allie Quigley 19 sayı (5/8 üçlük), 1 ribaund, 2 asist, Shekinne Stricklen 15 sayı (3/4 üçlük), 2 ribaund, 4 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.