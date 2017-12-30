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YDÜ firtınası devam ediyor…YDÜ: 84 - Adana ASKİ: 69

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YDÜ firtınası devam ediyor…YDÜ: 84 - Adana ASKİ: 69
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında evinde Adana ASKİ’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Baskbetol Takımı, maçı 84-69 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki galibiyet sayısını 11’e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi periyotları 23-12, 50-39, 63-56 ve 84-69 önde tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta rakibine  ribauntlarda  47-36, asistte 22-15 üstünlük sağladı. 

Maç etkili başlayan ve ilk periyotta üstünülüğünü ele geçiren Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin potasına 23 sayı bıraktı ve ilk periyodu 23-12 önde bitirdi. İkinci periyotta oyundaki etkinliğini artıran ve rakibi ile farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına11 sayı farkla 50-39 üstün gitti.

Maçın üçüncü periyoduna iyi başlayan Adana Aski Spor oldu. Farkı kapatmak için mücadele eden Adana Aski farkı dört sayıya indirmesine rağmen Yakın Doğu Üniversitesi tekrardan oyuna ağırlığını koyarak periyodu 63-56 önde tamamladı. Son periyotta da savunma sertliğini artıran, kolay sayıya izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi hucümda da etkinliğini artırınca maçı 84-69 kazandı.

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Ünivresitesinde: Jantel Lavender 19 sayı, 12 ribaund, Olcay Çakır Turgut 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Cansu Köksal 12 sayı, 6 ribaunt, Kayla McBride 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ile oynadı.

Adana ASKİ’de: Michelle Snow 13 sayı, 13 ribaund, Gamze Takmaz 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Kamile Nacickate 11 sayı, 2 ribaund, Odssey Sims 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist kaydetti.

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