YDÜ Fransa deplasmanında farkını gösterdi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Fransa’nın BLMA takımını 80-56 mağlup ederek, Kadınlar Euroleague’deki ikinci maçını da galibiyetle bitirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye saati ile 21.00’da Fransa’nın Montpellier kentinde, Palaisdes Sports de Lattesspor salonunda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi; QuanitraHollingsvorth, CourtneyVandersloot, KylaMcBride, Elin Eldebrink, AnnWauters beşiyle başladı. Maçta periyotlar 25-13, 46-28, 65-40 ve 80-56 tamamlandı.

Maçta ilk sayıyı bulan taraf AnnWauters ile Yakın Doğu Üniversitesi oldu. İlk iki dakika 5-0 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçti. BLMA takımı maçtaki ilk sayılarını bir üç sayılık bir de iki serbest atışlardan gelen sayılarla bularak skoru 5-5 eşitleyerek buldu(7.11). ev sahibi BLMA arka arkaya bulduğu sayılarla 5:51’de skoru 9-5’e çekerek üstünlüğü ele geçirdi. Karşılıklı basketlerin yaşandığı periyotta 3:40 14-11 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile geçildi. Kayla McBride’dan gelen üç sayılık isabetle skor 17-11’e çekildi(2.47). JantelLavender ve AnnWauters ile 1:18 kala skoru 23-13’e çeken Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı 10 sayıya çıkardı. Savunma ve hücumda etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 25-13’lük skorla periyottan üstün ayrıldı.

İkinci periyoda Yakın Doğu Üniversitesi JantelLavender’in basketiyle başladı (27-13). Maçta etkili olarak sayı bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi ilk iki dakikayı 29-13 önde geçti. Rakibi ile sayı farkını 16’ya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi 33-17’lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi (6.28). Rakibi ile farkı kapatmaya çalışan BLMA bulduğu sayılarla 5.43’de skoru 33-22’ye çekti. Bahar Çağlar’dan gelen basketle dakikalar sonra sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesine karşılık gelince 3.25’de molaya gidildi (35-24). Mola dönüşü Kayla McBride, AnnWauters’dan gelen sayılarla skor 3.36’da 39-24 geçildi. Periyoda 01:9 kala Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile farkın 18 sayıya çıktığı maçta skor 44- 26’ya çekildi. Maçta etkili oyununu sürdüren ve oyunu domine eden Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarı sonunda soyuna odasına 46-28’lik skorla önde gitti. İlk yarı sonunda Kayla McBride 13 sayı ile en fazla skor kaydeden oyuncu oldu.

Üçüncü periyoda skor üstünlüğü ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi farkın getirdiği rehavete kapılmayarak skor bulmaya devam etti ve farkı rakibi ile 20 sayıya çıkardı (50-30). Yakın Doğu Üniversitesinin rakibi ile farkı koruduğu periyotta ilk beş dakika 56-36 geçildi. Ev sahibi BLMA rakibi ile farkı kapatmaya çalışsa da Yakın Doğu Üniversitesi etkili savunmasına devam etti ve son 3 dakikaya 62-40’lık skorla geçildi. İstediği gibi oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi son periyoda 25 sayı farkla 65-40 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan taraf BLMA oldu ve ilk iki dakika geride kalırken bulduğu sayılarla skoru 67-48 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin açtığı farkı kapatmaya çalışan ve oyunda etkili hücumlar bulan ev sahibi 07:00’de skoru 69-50’ye çekti. Periyodun ilk 5 dakikasında sadece 6 sayı bulabilen Yakın Doğu Üniversitesi gidilen mola dönüşü etkinliğini sürdürerek son 3 dakikaya 75-50 önde girdi. Periyotta 1:36 75-55 geçildi. Tecrübeli oyuncularıyla maç başında avantajı yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi savunma odaklanmasını yüksek tuttuğu maçı son dakikada Elin Eldebrink ve AnnWauters’ın sayılarıyla 80-56 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 18 sayı, 8 ribaunt, JantelLavender 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Bahar Çağlar 12 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, CourtneyVandersloot 11 sayı, 3 ribaunt, 10 asist, AnnWauters 10 sayı, 4 ribaunt, Elin Eldebrink 8 sayı, 1 ribaunt, 8 asist kaydetti.

BLMA’da;Romy Bar 12 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, Courtney Hurt 11 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, OmellaBankole 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, giorgiasottana 9 sayı, 2 ribaunt, 4 asist ile oynadı.