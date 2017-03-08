YDÜ Fransa’da galip gelerek yarı final kapsını araladı…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı EuroCup çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransız ESBVA Lille takımını 68- 67 mağlup etti.

Rövanş maçı için avantaj elde eden Yakın Doğu Üniversitesi’nin yarı finale kalabilmesi için rövanş maçında da rakibine sayı üstünlüğü sağlaması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Fransa Lille, Villeneuve d’ Ascq, palacium Salonunda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi parkeye Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Essence Carson, Yelena Leuchanka, Angelica Robinson ile çıktı. Yakın Doğu Üniversitesi ev sahibi ekibin güçlü taraftar desteği ve baskısı karşısında adım adım galibiyete gitti.

Ev sahibi ekip ilk periyotta bulduğu dört sayı ile maça üstün başladı. Yakın Doğu Üniversitesi periyodun ilk dört dakikasında isabetsiz atışlar, başarısız ribaunt ve gereksiz hücumlarla sayı elde edemedi. Ev sahibi ekip 6:03’de maçı 9-0’lık skorla öne götüren taraf oldu. Moladan dönen Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollingsworth ile maçta ilk basketini buldu. Ancak Hollignsworth aldığı sert hücum darbesi ile oyunda devre dışı kaldı. Oyunda toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla McBride ve Courtney Vandersloot ile bulduğu sayılarla 3:21’de skoru 11- 11 eşitleyerek oyunu dengeledi. Geriye kalan dakikalarda karşılıklı basketlerin yaşandığı ilk periyodu ev sahibi ekip ESBVA Lille 22-21 önde tamamladı.

İkinci periyotta etkili olan Fransız ekip ESBVA Lille farkı 10 sayıya kadar çıkardı(33-23). Oyunda etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin pota altını ekili kullanmasına izin vermeyerek farkı kapatarak 2:17’de skoru 33-29’a çekti. Ancak ilk devreyi ev sahibi ekip 37- 31 önde tamamladı. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 12 sayı atarken 12 top kaybı yaşandı.

Üçünü periyotta etkili olan taraf ESBVA Lille oldu. Maçta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip karşısında sayı bulmakta zorlanan Yakın Doğu Üniversitesi, periyodun bitimine 40 saniye kala bulduğu basketlerle 49-46’ya taşıdı. Ancak son saniyede 3 sayı çizgisinin hizasından bulduğu basketle ESBVA Lille son periyoda 52-46 önde girdi.

Final periyodunda hücum ribauntlarını etkili kullanmaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi periyodun ilk dakikalarında rakibi ile farkın açılmasına izin vermeyerek bulduğu sayılarla skoru 56-55’e taşıdı. Pota altında etkisini ortaya koyan Quanitra Hollingworth ve Courtney Vandersloot’tan gelen sayılarla periyodun bitimine 3 dakika kala Yakın Doğu Üniversitesi 63-62 öne geçti. Zorlu geçen mücadelenin galibi 68-67’lik skorla Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 18 sayı, 12 ribaund, 5 asist, Courtney Vandersloot 17 sayı, 4 ribaund, 10 asist, Quanitra Hollingsworth 16 sayı, 5 ribaund, Yelena Leuchanka 6 sayı, 10 ribaunt, Essence Carson 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Angelica Robinson 4 sayı, 3 ribaunt kaydetti.

ESBVA Lille’de; Valeriane Ayayi 17 sayı, 7 ribaunt, Alina Iagupova 17 sayı, 2 ribaunt, Virginie Bremont 15 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Mame Marie Sy 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Kamila Stepanova 4 sayı, 5 ribaunt, Aby Gaye 4 sayı, 6 ribaunt ile oynadı.

Rövanş Maçı Cuma Günü

Yakın Doğu Üniversitesi çeyrek final ilk maçının rövanşını 10 Mart 2017 Cuma günü İstanbul’da yapacak. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Fransız takımı konuk edeceği maç, İstanbul Caferağa Spor Salonunda saat 19.00’de oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi turu geçmesi halinde yarı finale yükselecek ve Galatasaray Good Angels Kosice maçının galibi ile 20-24 Mart Tarihleri arasında yarı final oynayacak.