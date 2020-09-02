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YDÜ “Global Smart Education 2020 Konferansı”nda Temsil Edildi...

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Yakın Doğu Üniversitesi Pekin Üniversitesi Tarafından Online Düzenlenen “Global Smart Education 2020 Konferansı”nda Temsil Edildi...
YDÜ “Global Smart Education 2020 Konferansı”nda Temsil Edildi...

Yakın Doğu Üniversitesi Pekin Üniversitesi Tarafından Online Düzenlenen “Global Smart Education 2020 Konferansı”nda Temsil Edildi...

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, UNESCO ve Avrupa Komisyonu tarafından Pekin Üniversitesi’nde online düzenlenen Global Smart Education 2020 Konferansı’na davetli konuşmacı olarak katıldı.

Bilişim teknolojileri ve uzaktan eğitim uygulamaları temalı düzenlenen ve akıllı ortamlar ile yapay zeka kullanımının vurgulandığı konferansta, Prof. Dr. Fahriye Altınay, açık veri kaynaklarının bütünleştirici eğitimde önemi konusunda merkezi ve Doğu Avrupa bölgesini temsilen bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Öğretmen yetiştirme, açık veri kaynaklarını kullanmada açık pedagoji algısının olgunlaştırılması konularına önem verilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Altınay, dünyada yapılan bütünleştirici eğitim örnekleri ve stratejilerine değinerek açık veri kaynaklarının erişebilirlik ve uygunluk açısından değerlendirilecek mağdur gruplara eşitlik verilmesinin önemini vurguladı.

UNESCO işbirliği ile engellilik üzerine pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken kuralları kapsayan kılavuz kitabın yazılmasında da aktif rol alan Prof. Dr. Fahriye Altınay, dünyaya kitabın tanıtılmasında ve Yakın Doğu Üniversitesinin paydaş kurum olarak yer almasından duyduğu mutluluğu da konuşmasında dile getirdi. Söz konusu kitap, UNESCO katkıları ile Türkçeye çevrilerek açık veri kaynağı olarak paydaşların faydalanması için sunulacak.

Geleceğin Eğitimi Konusunda Görüşlerini Aktardı...

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ise, geleceğin eğitiminde fen bilimlerinin sosyal bilimlerine katkılarını, teknoloji destekli öğrenmenin ve politikalar geliştirmenin önemini vurguladı.

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