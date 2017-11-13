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YDÜ, GSTF, Plastik Sanatlar Bölümü Sanatçı İlkay Önsoy’u konuk etti

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YDÜ, GSTF, Plastik Sanatlar Bölümü Sanatçı İlkay Önsoy’u konuk etti
YDÜ, GSTF, Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik)Bölümü, Atölye Seminerlerinin ikincisini 07.11.2017, Salı günü saat 10.00 da Resim Atölyesi’nde gerçekleştirdi. 

Yakın doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Etkinlikte, Resim Atölyesi Sorumlusu Öğr.Gör. Hasan Zeybek’in konuğu Sanatçı İlkay Önsoy sanatsal deneyimlerini ve çalışmalarını öğrenciler ile paylaştığı belirtildi. Özellikle desen çizmenin önemini vurgulayan Önsoy; desen çizerken düşüncelerin temize çekildiğini, bir çizim makinesi gibi durmadan, her yerde çizim yapmanın sanat eğitimi alan öğrenciler için bir yaşam biçimi olması gerektiğini söyledi.

“Önsoy, Sanat Eserlerini Kendi Varlığına Yaşam Biçimine Ve Aidiyetine Nasıl İçkin Kıldığını Ortaya Koymuştur”
Atölyeye ev sahipliyi yapan Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Zeybek seminer hakkında; “İlkay Önsoy’un sanatsal ifadesi ve deneyimini bizzat sanatçının kendi ağzından dinlemiş olmak seminere katılanlar açısından son derece değerli bir bilgi kaynağı olmuştur. 
 Önsoy, sanat eserlerini kendi varlığına yaşam biçimine ve aidiyetine nasıl içkin kıldığını ortaya koymuştur.” dedi.

“İlkay Önsoy’u Şahsen Tanıma Fırsatı Bulduk.”

Dekan Yardımcısı Doç. Erdal Aygenç ise etkinliği değerlendirirken şunları söyledi;“Bu etkinlik nedeni ile güçlü sanatsal dışavurumu ile bizleri etkileyen İlkay Önsoy’u şahsen tanıma fırsatı bulduk. Bu olanağı sağlayan tüm arkadaşlarıma ve çalışmalarını bizlerle paylaşan Sayın Önsoy’a teşekkür ederim.”
15 gün arayla farklı atölyelerde, başka alanlardan davet edilecek konukların seminerleri ile devam edecek olan  etkinliğe sanata ilgi duyan bütün herkes davetlidir.

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