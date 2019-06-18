YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 10. Mezuniyet Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü ve Plastik Sanatlar Bölümleri, 10. dönem mezunlarını, açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yapacağı Mezuniyet Sergisi ile veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 10. Mezuniyet Sergisi, 19 Haziran 2019 Çarşamba Günü, saat:11:00’de, Fakültenin fuaye alanında yer alacak.

Resim, heykel, seramik bölümleri bitirme projesi dersi kapsamında 4. sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergide, grafik tasarım, resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan 78 adet çalışma yer alacak.

Diplomalar Verilecek…

Serginin açılışı ile birlikte bölüm öğrencilerinin mezuniyet töreni de gerçekleştirilecek. Törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne başarı madalyaları verilecek.